Barzani PKK'lılarla ilk kez görüntü verdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, aralarında PKK'lıların da bulunduğu Mahmur'daki Kürdistan Savunma Birlikleri'ni ziyaret ederek, ilk kez PKK'lılarla görüntü verdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, uzun araç konvoyu eşliğinde bugün IŞİD'den kurtarılan Mahmur kasabasını ziyaret etti. Kasabada incelemeler yapan Barzani, Peşmerge komutanlarından bilgi aldı. Barzani Mahmur'u savunan Peşmergelerle bir süre sohbet ederek, teşekkür konuşması yaptı.

Örgüte teşekkür etti

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Barzani, daha sonra Türkiye 'den göç edenlerin yerleştiği ancak IŞİD saldırısı nedeniyle boşalan Mahmur Kampı'nı da ziyaret etti. İki gün IŞİD'in denetiminde kalan Mahmur Kampı dün PKK 'lılar tarafından ele geçirilmişti. Kampta PKK yetkilileriyle bir evde görüşme yapan Barzani, Mahmur savunmasında Peşmergelerle birlikte IŞİD'e karşı savaşmaları nedeniyle örgüte teşekkürlerini sundu.

Barzani, Mahmur'daki PKK'nın Cihan kod adlı askeri yetkilisiyle de bir süre sohbet etti ve Mahmur ve çevresinde IŞİD güçleriyle Kürdistan'ın savunma birlikleri arasında devam eden çatışmalara ilişkin bilgi aldı. Barzani bu ziyarette ilk kez PKK'lılarla görüntü verdi.