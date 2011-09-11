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Barzani, PKK ve PJAK'ı bölgeden çıkarmakla tehdit etti!

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, PKK ve PJAK’ ın bahane vermemeleri durumunda Türkiye...

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, PKK ve PJAK’ ın bahane vermemeleri durumunda Türkiye ve İran’ın Kuzey Irak’ı bombalamayacağını belirterek, "Onlardan bizim bölgemizin çıkarlarını göz ardı etmemelerini istedik. Dönem silahlı mücadele dönemi değil" dedi. Barzani, PKK ve PJAK’ın savaşta ısrar etmesi halinde bunun kendi bölgeleri dışında olması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. 

Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani’nin, Zaho’da düzenlenen festivale gönderdiği kutlama mesajı Kürt internet sitelerinde yer aldı. Zaho’nun Türkiye sınırında bulunması nedeniyle son dönemde PKK ve PJAK’a yönelik operasyonlara değinen Barzani, şöyle dedi:  

"PKK ve PJAK, İran ile Türkiye’ye saldırı için bahane vermese onlar gelip Kürt bölgesini bombalayamazlar. Biz hem PKK hem de PJAK ile sorunun diyalog için çözülmesi için görüştük, görüşüyoruz. Biz Kürtlerin hakları için çalışıyoruz. Biz onlara çalışmayın demiyoruz. Ama dönem silahlı mücadele dönemi değil. Eğer gücün varsa Türkiye’de Ankara parlamentosunda 30, 40, 50 parlamenter ile var olun. Orada mücadelenizi ve savaşınızı verin. Oradaki mücadeleni bütün dünya görsün. Biz 20- 30- 40 yıl önce mecburen kimliğimizi korumak için silahlı mücadele verdik. Bizim savaşımız olmak yada olmamak üzerineydi. Biz o dönemi atlattık. Artık bütün dünya bizi tanıyor ve bölgemizde bir çok ülkenin konsoloslukları vardır. Kürdistan bölgesi ile resmi ilişkiler yürütüyorlar. Her Kürt bölgesel Kürt yönetiminin daha da güçlenmesi için üzerine düşeni yapmalıdır. Ben bölgesel Kürt yönetimi başkanlığını kabul ettiğimde söz verdim. Artık Kürtler birbirine karşı savaşmayacak dedim. Kürt, Kürdün kanını dökmeyecek diye şeref sözü verdim." 

Mesut Barzani, Kürtlerin sorunlarını diplomasi ve diyalog ile çözmeleri gerektiğini de ifade ederek, "Ne top ve uçakla bu sorun çözülmediği gibi, nede asker ve pastar öldürmek ile bu sorun çözülmez. Bu ancak barış ile çözülür. Eğer barış olursa biz her tarafın hizmetindeyiz. Ama savaşta ısrar ederlerse o zaman bu savaşın Kürt bölgesinin dışında uzakta olması için elimizden ne gelirse onu yaparız. Bunun dışında bir şey yapamayız" dedi.

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