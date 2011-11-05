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Dünya

Barzani: ''PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız" İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2011 19:01

-Barzani: ''PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız" İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşı olduklarını belirterek, ''Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım'' dedi.  Mesut Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Geçen Mart ayında Başbakan Erdoğan'ın, Erbil'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan Barzani, şunları kaydetti: ''Kendileri açıkça söyledi ki Kürt milletini inkar dönemi geride kaldı. Bu, yeni bir tarih olsun demektir. Büyük bir cesaret isteyen durumdur. Bu tavırdan sonra, biz, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız. Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım. Biz herhangi bir mücadele olursa, bunun parlamentoda sürmesi gerektiğinden yanayız. Kürt ve Türk gençlerinin kanının bir daha dökülmemesi gerekiyor. Bu meselenin, barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Başbakan'ın politikası, bölgenin güvenliği için büyük bir katkı sağlayacaktır.'' Mesud Barzani, Kürtlerin ve Türklerin kaderinin bir olduğuna ve birlikte yaşamaları gerektiğine inandığını vurgulayarak, ''Kardeşçe yaşamaya bir engel kalmaması gerektiğine inanıyorum'' dedi. Barzani, yarının Kurban Bayramı olduğuna işaret ederek, ''Türk kardeşlerimizin ve bütün halkların, tüm Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum'' diye konuştu.

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