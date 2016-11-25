Barzani: Peşmergeler, IŞİD'den alınan bölgelerden geri çekilmeyecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge güçlerinin, kendileri tarafından IŞİD’den geri alınan bölgelerden geri çekilmeyeceklerini ve buna Kerkük ile Sincar ilçesinin de dahil olduğunu söyledi.

Barzani, BBC Farsça'ya verdiği röportajda Musul operasyonunun başarılı şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Operasyonun birinci ve ikinci aşaması askeri plana göre başarıyla tamamlandı. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi operasyon zor oldu. Elbette sivillerin yerleşim merkezlerine yaklaştıkça operasyon yavaşlamaya doğru gidiyor. Çünkü kent içinde ve dışındaki çatışmalar birbirinden farklıdır ancak biz sonuçlar konusunda iyimseriz" dedi.

Peşmerge güçlerinin, IŞİD'ten alınan topraklarda kalıp kalmayacağı konusuna da değinen Barzani, şunları kaydetti:

"Musul'u kurtarma operasyonun başladığı 17 Ekim'den önce Peşmerge güçleri tarafından alınan ve oluşturulan savunma hattı üzerine tartışmaya gerek yok. Peşmerge o bölgelerden çekilmeyecektir. Sadece 17 Ekim'den sonra Peşmerge güçleri tarafından kontrolün sağlandığı bölgelerin üzerinde tartışma yapılabilir. Hristiyan, Arap ve Türkmenlerin köyleridir. Anlaşmaya göre bölgedeki bu etnik ve dini unsurlar güvende olduğu ve kendi bölgelerini koruyabildiği kanaatine varılırsa çekileceğiz. Sadece biz değil Irak ordusu da aynı şekilde çekilecektir. Yine belirtmek istiyorum, Musul operasyonu öncesi geri alınan bölgeler üzerinde tartışmaya girmiyoruz."

Barzani, Peşmerge güçlerinin Musul'a bağlı Sincar ilçesi ve Kerkük'ten geri çekilip çekilmeyeceği hakkında ise "Peşmerge kesinlikle Sincar ve Kerkük'ten çekilmeyecektir. Anlaşmaya göre bu bölgeler Peşmerge güçlerinin savunma hattı içindedir." dedi.

Türk askerinin Başika'daki varlığı

Türkiye'nin Musul yakınlarında Başika'da kurduğu askeri kampın direkt olarak Barzani'nin talimatı ve isteği üzerine kurulduğu iddialarına da yanıt veren Barzani, şunları ifade etti:

"Milletin ne dediği önemli değil. Sahadaki gerçekler başkadır. IŞİD, Kürdistan bölgelerine saldırmaya başladığı zaman uluslararası koalisyon güçleri bölgeyi korumaya başladı. Peşmerge güçlerinin eğitilmesi için birkaç askeri kamp kuruldu. Aynı zamanda Türkiye de Musul'dan kaçan polis ve emniyet güçlerinin eğitilmesi için iki askeri kamp kurdu. Bunun yanında Musullu gönüllü güçlere de eğitim verilmeye başlandı ve kamp açıldı. Oradaki kampların güvenliğinin sağlanması için başka askerler sevk edildi. Bunların hepsi Irak merkezi hükümetiyle dayanışma içinde yapıldı ancak bazı taraflar, bu durumu abarttı."

"İ-KDP, bölgede mevcuttur"

İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) son bir yılda İran'ın iç kesimlerindeki faaliyetlerini artırdığı ve bunun hakkında kendilerinin ne gibi değerlendirmelerde bulunduğunun sorulması üzerine Barzani, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi ve komşu ülkelerimizin güvenliğinin korunması bizim için önemlidir. İstikrar ve güvenlik sorununun olmaması lazım. İran Kürdistan Demokrat Partisi evet burada mevcut ancak onların İran'ın iç kesimlerinde de gücü var. Bunu teyit etmek isterim ki savaş ile hiçbir hedefe ulaşılamaz. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti ve diğer grupların diyaloğa geçmesi lazım. Bu yöntemle bir çözüm yoluna ulaşmaları gerekiyor. Şunu da belirtmem gerekir ki biz diğer siyasi partilerin siyasetinden sorumlu değiliz. Kendi düşüncelerimizi onlara dayatamayız." değerlendirmesinde bulundu.