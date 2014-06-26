Barzani: Peşmerge olmaya hazırım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 12 Haziran'dan beri peşmergenin kontrolünde olan Kerkük kentine geldi.

AA'nın haberine göre, IKBY Başkanı Mesud Barzani, "Kerkük'ün savunması için peşmerge olmaya ve elime silah almaya hazırım" dedi.

"Kerkük için artık kötü günler geride kalmıştır" diyen Barzani, şunları söyledi: "Bu şehir halkı çok zor günlerden geçti. Teröristlere hedef oldu. Kerkük'ün geleceğinin, bugünden çok daha iyi olacağı açıkça ortadadır. Kerkük'ü huzurlu ve güzel günler bekliyor. Kerkük, Kürdistan bölgesi sınırlarına geri döndüğünde, Kürtlerin ne kadar cömert ve dürüst olduklarını herkes görecek."

Barzani, açıklamasının ardından arasında Kerkük İl Meclisi Başkanı Hasan Turan ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi'nin de olduğu siyasi parti temsilcileri ve Kerkük İl Meclisi Kürt grubu üyeleriyle toplantıya geçti. Barzani'nin, Kerkük'ü, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına karşı koruyan peşmergeleri de ziyaret etmesi bekleniyor.