Barzani: Özerk Rojava muhatabımız değil



Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD), Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Rojava'da ilan ettiği özerk kantonlara tepki gösterdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, "Biz Suriye 'de tüm siyasi tarafların içinde yer alacağı oluşumu muhatap alırız. Bizim Rojava'da kabul edip onaylayabileceğimiz şey halkın ortak sesidir" dedi.

radikal.com.tr'de ve AA'da yer alan habere göre Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) üye Suriye'deki 12 Kürt partisinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Kürt parti temsilcileri, Barzani'ye Suriye'nin kuzeyindeki son durumla ilgili bilgi verdi. Parti yetkilileri, Suriye'de birlikten yana olduklarını açıkladı.

Parti yetkilileri, birlikten yana olduklarını belirterek, "Bizler Suriye'de Kürtlerin birliğinden yanayız her ne kadar PYD aykırı hareket etse de, anlaşmalara uymazsa da, bizler birliği savunmaya devam edeceğiz" görüşünü dile getirdiler.

Barzani de Suriye'de birlikten yana olduğunu vurgulayarak, "Bizler Suriye'de bütün tarafların bir araya gelerek oluşturacakları birlikteliği önemsiyoruz. Rojava'da tek bir kesimin aldığı kararı değil, partilerin birlikte alacağı ve her kesimin kabul edeceği kararları destekleriz" dedi.

Barzani-Kürt partileri toplantısında alınan kararların yarın bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.