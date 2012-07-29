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Dünya

Barzani neyi savaş ilanı saydı?

Kuzey Irak'taki Kürt bölgesel yönetiminin başkanı Mesud Barzani, El Cezire'den Jane Araf'a verdiği röportajda, Bağdat'a yönelik sert açıklamalarda bulundu

29 Temmuz 2012 23:45

 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, petrol sevkıyatı ve Suriye politikasıyla Bağdat'ı karşısına aldı, Suriyeli Kürtler konusunda son adımları Ankara'da da rahatsızlık yarattı. Bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, Bağdat ile yükselen tansiyon konusunda, "Petrol anlaşmazlığının bütçeye yansıması savaş ilanı olur" dedi.
 
"Eğer Bağdat hükümeti, petrol anlaşmazlığı yüzünden bölgesel yönetime bütçeden yapılan ödemelerde
kısıntıya giderse bunu savaş ilanı sayarız."
 
Barzani, Türkiye'ye tankerlerle petrol sevkıyatının ardından iyice yükselen petrol geriliminin, bütçe krizine dönüşmesini sineye çekmeyecekleri mesajını verdi.
 
Bölgesel yönetim, Bağdat'ın F-16 satın almasından da rahatsız. Barzani, "Kürt bölgesi her koşulda koruruz" diyor.
 
Barzani, Kuzey Irak'ta eğitilen ve Suriye'ye gönderilen Suriyeli Kürtler konusunda da, "Bu Suriye'de düzen tamamen çökünce, orada boşluk olunca Suriyeli Kürtlerin bir rol oynayabilmesi için bir önlem. Amaç, Kürt halkına yönelik bir ihlal olmaması. Suriye içinde daha iyi bir geleceğe sahip olmak, tüm Suriyeliler gibi Kürtlerin de hakkı" dedi.
 

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