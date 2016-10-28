Barzani: Musul sonrası bağımsızlığımızı görüşeceğiz

Alman Bild gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Musul'un en geç üç ay içinde IŞİD örgütünden kurtarılacağını belirtti. Musul'un civar semtlerinin Iraklı birlikler ve peşmerge tarafından çok hızlı bir şekilde geri alındığını ifade eden Barzani, IŞİD militanlarının ne derece güçlü bir savunma yapacaklarını ise kestiremediklerini kaydetti.

Barzani, "Yüzlerce intihar eylemcisine sahip olduklarını görüyoruz. Patlayıcı maddeleri hazırladıkları fabrikalar olmalı" şeklinde konuştu. Bunun operasyon için en tehlikeli bölüm olduğunu ifade eden Barzani, ancak bu şekilde gittiği takdirde en az üç ay içinde kenti kurtarabileceklerini tahmin ettiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı, Musul operasyonunun ardından bağımsızlık için girişimlerinin başlayacağını açıklayarak, "Musul kurtarılır kurtarılmaz Bağdat'taki muhataplarımızla oturup bağımsızlığımız konusunda görüşmelere başlayacağız" şeklinde konuştu. Bunun için çok uzun zaman beklediklerine dikkat çeken Barzani, "2003 sonrasında demokratik bir Irak için gerçek bir yeni başlangıç olabileceğini düşünmüştük. Ancak bu Irak başarısızlığa uğradı" dedi.

AB'den ek para ve silah talebi

Neçirvan Barzani Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden Musullu sığınmacılara yönelik yardımların artırılmasını da istedi. Hâlihazırda 1 milyon 800 bin sığınmacıları olduğuna dikkat çeken Barzani, Musul'dan kaçacak insanlarla birlikte bu sayıya bir milyon kişinin daha eklenebileceğini kaydetti. Neçirvan Barzani, "Bu nedenle daha fazla desteğe ve daha fazla mali yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Barzani ayrıca Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen mücadele için Almanya'dan ek silah gönderilmesi talebinde bulundu. Almanya'ya daha önce gönderilen Milan tipi tanksavarlar nedeniyle teşekkür eden Barzani, "Ancak bu savaşta daha fazla silaha ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu. Neçirvan Barzani, IŞİD örgütünün çok fazla insanın beynini yıkadığına ve örgütün bu sayede çok fazla intihar eylemcisi olduğuna dikkat çekerek, Kürtlerin bu eylemcilere karşı Milanlara ve askeri teçhizata ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Irak: Musul operasyonunda 772 IŞİD'li öldürüldü

Diğer yandan Musul operasyonu devam ediyor. Operasyonla ilgili açıklama yapan Tuğgeneral Yahya Rasul, 17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonundan bu yana 772 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. 23 IŞİD'linin de tutuklandığını belirten tuğgeneral, kent civarındaki 93 köyün örgütten geri alındığını kaydetti. Rasul aynı zamanda örgüte ait 127 bombalı aracın ve üç tünelin imha edildiği bilgisini verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/dpa/GA/BK