"Barzani medyası, 'Türkiye referandumu destekliyor' algısı yaratmak istiyor; Binali Yıldırım'ın böyle bir sözü yok"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılacak "bağımsızlık referandumu" ile ilgili olarak "Barzani şimdi ne yapacak' diye araştırırken, ilk dikkatimi çeken, dört şart ileri sürüp 'Bunlar kabul edilirse referandumdan vazgeçeriz' demesi oldu. Bu, referandum ısrarından dönüş kapısını araladığını gösteriyor" dedi.

Sözlerinin devamında "İkinci fark ettiğim şey ise Barzani medyasının Başbakan Binali Yıldırım’a atfedilen 'Kürdistan bağımsız bir ülke' cümlesi ile Irak Kürt Bölgesi’nde 'Türk hükümetinin referanduma destek verdiği' algısını yaratmaya çalışması oldu" ifadesini kullanan Zeyrek, "Aradım, taradım; Başbakan Yıldırım’ın böyle bir sözünü bulamadım" diye yazdı.

Deniz Zeyrek'in "Doğru, deli olmak lazım" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Barzani ne yapmaya çalışıyor?

Mesud Barzani, 25 Eylül’de “Bağımsız Kürdistan Referandumu” yapma konusunda ısrarcı görünse de gelişmeler köşeye sıkıştığını ele veriyor.

Bağdat ve ABD’den sonra Türkiye ve İran da “olumsuz” tavrını net bir şekilde ortaya koydu. PKK terör örgütü bile, HDP’nin aksine, Barzani’yi suçlayarak “hayır”cephesinde olduğunu ilan etti.

“Barzani şimdi ne yapacak” diye araştırırken, ilk dikkatimi çeken, dört şart ileri sürüp “Bunlar kabul edilirse referandumdan vazgeçeriz” demesi oldu. Bu, referandum ısrarından dönüş kapısını araladığını gösteriyor.

İkinci fark ettiğim şey ise Barzani medyasının Başbakan Binali Yıldırım’a atfedilen “Kürdistan bağımsız bir ülke” cümlesi ile Irak Kürt Bölgesi’nde “Türk hükümetinin referanduma destek verdiği” algısını yaratmaya çalışması oldu.

Aradım, taradım; Başbakan Yıldırım’ın böyle bir sözünü bulamadım. Tersine, birkaç kez hem referanduma hem “bağımsız Kürt devleti” fikrine net bir şekilde karşı çıkmış, tepki göstermiş.

Başbakan Yıldırım’ı söylemediği bir sözle Kuzey Irak’ta referandum tartışmalarının merkezine çekmeye çalışmak, Barzani’nin referandum konusunda çok fazla malzemesi kalmadığını gösteriyor.