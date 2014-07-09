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Dünya

Barzani, Maliki'yi diktatörlükle suçladı

Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, Irak Başbakanı Nuri Maliki'ye 'Irak'ın ve Iraklıların geleceğini tehdit edenler, Iraklıları yeni bir diktatörlük rejimine mahkum etmeye çalışanlardır' sözleriyle yüklendi

09 Temmuz 2014 20:05

Kürt yönetimi lideri Mesut BarzaniIrak halkına hitaben yazdığı bir mektupta, Başbakan Nuri Maliki’nin üçüncü dönemde de koltukta oturmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Barzani mektubunda, "Ülkenin ağır koşullar ve tehlikeli dönemlerden geçtiği bugünlerde Maliki'nin üçüncü kez başbakanlıkta ısrar etmesi, Irak'ı daha fazla anarşiye, karışıklığa ve parçalanmaya götürmez mi? Ülke bu şekilde ucu belli olmayan bir çöküşün içine girmez mi?" ifadelerini kullandı.

Maliki'nin, ‘anayasayı hiçe sayan uygulamaları’ nedeniyle Irak'ta kriz çıktığını savunan Barzani, "Irak Araplarını, Sünni ve Şii olarak ayıran güç ile ülkeyi fiilen bölen güç aynı değil midir?" dedi.

 

'Halkımız özgür şekilde tercihini yapacak'

 

Referandumla Irak'taki geleceklerine karar vereceklerini ifade eden Barzani, "Kendi kaderimizi tayin noktasında taviz vermeyeceğiz ve geri adım atmayacağız. Halkımız bu hakkını, yasalara göre ve ulusal-vatan ilkelerine dayanarak kullanacaktır. Özgür bir şekilde tercihini yapacaktır. Gerekli her türlü hazırlık yapılacak ve süreci yürütecek mekanizma kurulacaktır. Bunu yaparken de Irak halkının desteğini isteyecek ve temsilcileriyle istişare edeceğiz" görüşünü bildirdi.

 

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