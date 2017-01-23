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Dünya

Barzani: Maliki başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan ederim

"Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız"

23 Ocak 2017 15:12

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, "Eski Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde, Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini" söyledi. Barzani, "Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalmayız" dedi.

Barzani, Londra’da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını ve şu anki Başbakan Haydar el İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla da Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” öne sürerken, "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.

Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile Irak’taki ’Kürdistan bölgesi’ sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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