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Dünya

Barzani: Maalesef korktuğumuz şiddet ortamı oluştu

'Kimlikler üzerinden cinayetlerin gerçekleşmesi, daha büyük bir felaket olur

11 Eylül 2015 21:35

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'nin Güneydoğusu'nda son günlerde yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduğunu açıkladı. "Maalesef korktuğumuz şiddet ortamı oluştu" diyen Barzani, Cizre ve Silopi gibi bölgelerde oluşan huzursuzluk ve şiddet ortamının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Güneydoğusu'nda son günlerde meydana gelen gelişmelere ilişkin bir yazılı açıklama yapan Barzani, olaylarda kan dökülmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek yaşamını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını söyledi.

Kimlikler üzerinden bir çatışmanın çıkmasından endişe ettiklerinin altını çizen Barzani, "Bu gelişmeler kaygı ve üzüntü vericidir. Maalesef korktuğumuz şiddet ortamı oluştu. Başından itibaren dile getiriyoruz. Şiddet yalnızca kanın dökülmesini beraberinde getirir ve felaketler doğurur. İnsanlar kurban olur. Bundan büyük korkumuz kimlikler üzerinden cinayetlerin gerçekleşmesidir. Bu daha büyük bir felaket olur" ifadelerini kullandı.

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