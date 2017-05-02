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Dünya

Barzani: Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanı geldi

“Hediye beklersek, Kürt devleti hiçbir zaman doğmaz”

02 Mayıs 2017 21:15

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, “Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurmanın zamanının geldiğini” söyledi.

Evrensel’de yer alan habere göre Fransız Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Barzani, “Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanı geldi. Ancak Irak'tan barışçıl bir şekilde, diyalog ve müzakere yoluyla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Yaklaşık bir asırdır Irak'ın birliğini korumak için çalıştıklarını belirten Barzani, “Uluslararası camiadan bağımsızlık konusunda bir garanti aldınız mı?" sorusu üzerine Barzani, "Bu konuda kararı Kürt halkı verecek. Eğer uluslararası toplumdan bir hediye beklersek, Kürt devleti hiç bir zaman doğmaz” dedi.

 

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