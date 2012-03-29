Barzani: Kürt ulusu kendi kaderini tayin edecek

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani, "Kürt ulusu, gün gelecek birleşecek ve kendi kaderini tayin edecek" dedi.



Barzani, bir Irak televizyonuna verdiği demeçte, yıllardır Kürtlere karşı büyük bir zalimlik yapıldığını, ancak Kürtlerin de bir gün birleşerek müjde vereceğini söyledi.

Mesud Barzani, "Bu gerçek göz ardı edilemez. Fars, Arap, Türk uluslarından bir eksiğimiz yoktur" dedi.



'Müjde her an çıkabilir'



Kürt ulusu gün gelecek birleşecek ve kendi kaderini tayin edecek" diyen Mesud Barzani, "Herkes bir müjdeyi bekliyor. Bu müjde her an da açıklanabilir" ifadesini kullandı.

Barzani, bunun şiddet veya silahla çözülecek bir mesele olmadığının da altını çizdi.