T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani: Kürt ulusu kendi kaderini tayin edecek

Barzani, bir Irak televizyonuna verdiği demeçte, yıllardır Kürtlere karşı büyük bir zalimlik yapıldığını, ancak Kürtlerin de bir gün birleşerek müjde vereceğini söyledi

29 Mart 2012 15:08

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani, "Kürt ulusu, gün gelecek birleşecek ve kendi kaderini tayin edecek" dedi.
 
Barzani, bir Irak televizyonuna verdiği demeçte, yıllardır Kürtlere karşı büyük bir zalimlik yapıldığını, ancak Kürtlerin de bir gün birleşerek müjde vereceğini söyledi.

Mesud Barzani, "Bu gerçek göz ardı edilemez. Fars, Arap, Türk uluslarından bir eksiğimiz yoktur" dedi.


'Müjde her an çıkabilir'


Kürt ulusu gün gelecek birleşecek ve kendi kaderini tayin edecek" diyen Mesud Barzani, "Herkes bir müjdeyi bekliyor. Bu müjde her an da açıklanabilir" ifadesini kullandı.

Barzani, bunun şiddet veya silahla çözülecek bir mesele olmadığının da altını çizdi.

ETİKETLER

BarzaniIrakPKKKürt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24