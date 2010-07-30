Barzani Kürt Konferansı'na sıcak bakmadı

T24 - Kuzay Irak'ta buulunan Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani Türkiye, İran, Suriye ve Irak'taki Kürt siyasi partilerin ve örgütlerin katılımı ile Erbil'de yapılması düşünülen Kürt Konferansı'na olumlu yanıt vermedi.







Barzani, kendisiyle görüşen kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki BDP heyetini üstü kapalı uyarıda bulunan Barzani, “Kürt sorunu silahla çözülmez. Kürt Konferansı için de önce gerekli altyapı oluşturulmalı. Aceleye getirilmemesi gerekiyor” dedi. Kürt Konferansı'na PKK'nın kendi örgütsel kimliğiyle katılmak istemesi ve Abdullah Öcalan'ın konferansla ilgili hazırladığı dosyanın da ele alınmasını istemesi konferansı düzenlemek isteyenlere sıcak bakmadığı belirtildi.



Barzani tarafından 2 yıl önce ortaya atılan ve başta Türkiye olmak üzere Suriye, Irak ve İran'nın yanı sıra Balkanlar ve Rusya'daki Kürtler'in baskılar karşısında bütün halinde hareket etmeleri ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla ‘Kürt Konferansı' bir türlü düzenlenemedi.



Ahmet Türk, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, milletvekilliği düşürülen Aysel Tuğluk, ‘Demokratik Toplum Kongresi' eski sözcüsü Yüksel Genç, BDP parti meclisi üyesi Avukat Fethi Gümüş ile kabul edilmesi halinde Erbil'deki BDP temsilcisi olacak Ruşen Mahmutoğlu ile birlikte Mesut Barzani'yi ziyaret etti. Barzani ve yerel Başbakan Berham Salih ile görüşen Ahmet Türk başkanlığındaki BDP heyeti, görüşmede Kürt konferansının en kısa zamanda yapılmasını önerdi. Barzani ile Başbakan Salih'in görüşmelerde konuya soğuk baktıkları Kürtler'in haklarını alabilmek için silah yerine barışçıl yöntemleri seçmesini istediği belirtildi. Barzani'nin Türk'e, Kürtler'in silah ve savaşı seçen taraf olmaması gerektiğini söylediği belirtildi.



Barzani, Türk'ün başkanlık ettiği BDP heyetine, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünde barışı savunduğunu ve desteklediğini, bu tutumlarına devam edeceğini belirtirken şöyle dedi: “Türkiye’deki bütün partilerin de Kürt sorununun çözümünde barış yoluna destek vermesi gerekiyor. Dünya değişiyor. Kürt sorunun silahla çözülemeyeceği de kendini göstermiştir.



Çözümün yolu diyalog ve birbirini anlamaktır. Kürt Konferansı aceleye getirilecek bir konu değil. Bunun için çok geniş katılımlı çalışma ve altyapısının çok sağlam yapılması, alınacak kararlara herkesin uyması gerekir.”

Ahmet Türk ise, Kürtlerin kendi gelecekleri için barış çizgisi oluşturması gerektiğini, Kürt Ulusal Konferası'nın da tüm bölgeye barış getirilmesini amaçladığını vurguladı. Bölgesel Kürt hükümetinin başbakanı Berham Salih de, Kürtlerin haklarını elde edilmesi için planlanan ve bölgedeki tüm kesimlerin çıkarına hizmet etmesi amaçlanan, Kürt konferansının çok önemli girişim olduğunu ancak yeterli altyapı oluşturulmadan yapılmaması gerektiğini söyledi.





PKK ADINA DURAN KALKAN DEVREDE



Düzenlenmesi halinde inisiyatifin tamamen Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri Mesut Barzani'de olması beklenen Kürt Konferansında, Kürt örgüt ve siyasi partilerinin, Türkiye'deki silahlı eylemleri nedeniyle özellikle Kuzey Irak'taki yönetimin güç durumda kalmasına neden olan PKK'yı baskı altına alacakları ileri sürüldü. Terör örgütü PKK adına konferansla ilgili görüşmeleri örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın yürüttüğü bildirilirken, IKDP yetkilileri ile konferansla ilgili görüşen Duran Kalkan'ın “Bizi diğer küçük siyasi partilerle aynı düzeyde görmeyin. Türkiye'de 2 milyon seçmen tabanımız var. Bu yaklaşık 10 milyon nüfusluk bir güç. İstediğimiz anda bu gücü harekete geçirebiliriz. Bizimle eşit şartlarda konferansta oturacak tek parti IKDP'dir. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve dünyanın diger bölgelerindeki irili ufaklı küçük Kürt örgüt ve partilerle aynı konuma girmeyiz. Gerekirse katılmayız. Konferanstan çıkacak kararları kabul edip uyacağız diye bir kural yok. Ancak içimizde alınacak kararları tartışırız” dediği ileri sürüldü. Barzani ve yöneticilerinin ise konferansta Kürt parti ve örgütlerinin eşit temsil edilmesinden yana olduklarını Duran Kalkan'a ilettiği belirtildi.





BDP HEYETİ ERKEN DÖNDÜ



Kuzey Irak'ta temsilcilik açmak ve yapılması düşünülen Kürt Konferansı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Kuzey Irak'a giden kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki BDP heyeti, geziyi planlanan süreden önce tamamladı. Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani'nin yanı sıra yerel Başbakan Behram Salih başta olmak üzere çeşitli isimlerle görüştü. Heyette bulunanlar 3-4 gün kalmayı planladıkları Kuzey Irak'taki temaslarını İnegöl ile Dörtyol'daki yaşanan olaylar nedeniyle kısa kestiği öne sürüldü.



BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Türkiye’de son süreçteki sıkıntıların barışçıl bir ortama çevrilmesi için Kuzey Irak Kürtlerinin de duyarlı olmaları gerektiğini ve bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bengi Yıldız, “Türkiye’deki son olaylardan herkes rahatsız. Kardeş çatışmasına doğru giden bir süreci yaşıyoruz. Bu sürecin bir an önce barışçıl ortama çevrilmesi gerekiyor. Kürtlerin demokratik şekilde kendilerini ifade edebilmesi için buradaki Kürtlerle de görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı diyalog yollarının açılması için çalışma başlattık. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde halkların karşı karşıya gelme meselesi çok önemsenmesi gereken bir durumdur. Bu tehlikenin önüne acilen geçmek gerekiyor” dedi.

Bengi Yıldız, Kuzey Irak’ta partilerinin temsilciliğini açmak için gerekli yasal prosedürlerin uygulanması için temaslarda da bulunduklarını, ve Ruşen Mahmutoğlu adlı arkadaşlarını Erbil’de bıraktıklarını ekledi.







