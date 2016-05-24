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Barzani: Kürdistan bağımsızlık için gereken olgunluğa ulaştı

"40-50 milyon nüfusa sahip bir milletin kendi devletinin olması gerekir"

24 Mayıs 2016 10:59

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürdistan'ın bağımsızlık için gereken olgunluğa ulaştığını söyledi.

İsviçre gazetesine konuşan Barzani, bu yıl kasım ayından önce Kürdistan bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılacağını belirtti. 40-50 milyon nüfusa sahip bir milletin kendi devletinin olması gerektiğini dile getirdi. 

Barzani ayrıca 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa'nın güç kullanarak, Orta Doğu sınırlarını çizdiği sykes-picot anlaşmasının geçerliliğini kaybettiğini de savundu. 

Barzani, uluslararası toplumun Irak'taki savaşa gerçek bir çözüm araması gerektiğini aksi takdirde çatışmanın süreceğini, küresel barışın tehdit altında olacağını söyledi.

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Mesud BarzaniKürdistan

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