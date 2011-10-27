Barzani: Kerkük'ün güvenliği bizden sorulur

T24 - Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ABD'nın Irak'tan çekilmesi sonrasında Kerkük'ün güvenliğini merkezi hükümetle birlikte sağlayacaklarını söyledi.



Kerkük'ü dün ziyaret eden Barzani, Kürt bölgesi olarak Irak'ın bir parçası olduklarını belirterek, "Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilmesi çok önemlidir. Çekilme işleminden sonra Kerkük'te güvenlik konusunda sıkıntı yaşanmaması için merkezi



Hükümetle yürüteceğimiz çalışmayla güvenlik güçlerimizin imkanlarını Kerkük'ün güvenliği için tahsis edeceğiz. Terörün Kerkük'ü kendisi için açık alana dönüştürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'Kerkük'ün demografik yapısı değiştirildi'



"Kerkük'ü barış içinde yaşamın sembolü yapmamız gerekir" diyen Kürt lider Mesut Barzani, "Bu da, birbirimizi kabullenmemizle sağlanır. Kerkük afet yeri. Birileri, Kerkük'ün demografik yapısını ve sosyal dokusunu değiştirdi. Bunu onarmamız gerekir" şeklinde konuştu.

'Kürt güçleri kalacak'



Kerkük'teki Kürt güçleriyle ilgili de açıklama yapan Barzani, Kerkük'te güvenliğin sağlanmasından sonra bu merkezlerin kapatılacağını, Kerkük'te güvenlik konusunda sıkıntı devam ettiği sürece bu merkezlerin kalması gerektiğini ve bu konuda karar sahibinin Kerkük İl Meclisi olduğunu söyledi.



Dış kaynaklı politika ve planlardan kurtulması halinde Irak'ın istikrara kavuşabileceğini belirten Barzani, ülkeleri üzerinde dış kaynaklı emel ve planların çok olduğunu savundu.