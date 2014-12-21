Barzani, IŞİD'in elinden alınan Şengal'i ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD kuşatmasının kırıldığı Şengal (Sincar ) Dağı’ndaki Peşmergeyi ve Ezidileri ziyaret etti.

Peşmerge komutanlarıyla bir araya gelerek son durum hakkında bilgi alan Barzani, daha sonra dağın tepesinde düzenlediği basın toplantısında, "Sincar Dağı üzerindeki IŞİD kuşatmasının tamamen kırıldığını" belirterek, "Şengal Dağı'nın tepesinde Kürdistan halkına müjdeyi veriyorum. Herkesten önce Ezidi kardeşlerimi kutluyorum. Peşmergeler, 24 saatte Rabia-Şengal ve Zummar-Şengal yolunda Şengal Dağı'na ulaşmayı başardı. Bu tarihi bir zaferdir. Bu dağın tepesinde kahraman Peşmergelere ve desteğini esirgemeyen Kürdistan halkına selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı’ndan Salih Bilici’nin haberine göre, Barzani, yürütülen mücadelenin çok zor olduğunu kaydederek, "Bu sadece Kürtlerin savaşı değil. Kürtler, bu mücadeleyi tüm dünya ve insanlık orunu için veriyor. Şengal'e yakın tüm bölgeler şu anda kontrolümüz altında. Sadece Şengal'in şehir merkezinde bazı bölgeler, teröristlerin elinde. Buraları da yakında kurtarılacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Musul'un özgürleştirmek için merkezi Irak hükümetine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Barzani şunları söyledi:

"Irak Başkanı Haydar el-İbadi, beni arayarak Peşmergelerin ortaya koyduğu kahramanlık için tebriklerini iletti. Bizler şu anda Merkezi hükümetin yetkilileriyle istişare halindeyiz. IŞİD'in bu kadar kolay bir şekilde dağılacağını ön görmedik. Peşmergeler, olağanüstü bir gayet göstererek kahramanlık sergileyerek IŞİD'e gereken dersi verdi. Güvenlik güçlerimiz IŞİD'i bölgemizden temizliyor. Bu savaş uzun sürecektir. Buradaki IŞİD kırılması, terör örgütünün tamamıyla yok olduğu anlamına gelmiyor. Başka bölgelerde hemen saldırıya geçebilirler. Biz Kürtler, kendi topraklarımızı her zaman korumaya devam edeceğiz. Bu teröristlerin elinde hiçbir vatan toprağımızı bırakmayacağız. Musul'u kurtarmak için gereken desteği vermeye her zaman hazırız."

IŞİD saldırısı nedeniyle dört ay önce evlerine terk ederek sığınmacı durumuna düşen Ezidilerin dönüşüne de değinen Barzani, "Şu anda bütün nahiyeler kurtarıldı. Peşmerge güçleri, kurtarılan yerleri patlayıcılardan temizlemekle meşguller. Bölgeler, tam anlamıyla patlayıcılardan temizlendikten sonra Ezidi kardeşlerimiz evlerine gönül rahatlığıyla dönebilirler. Eğer, elimizde ağır silahlar bulunsaydı bu bölgeleri daha önce IŞİD'den temizlerdik. Irak hükümeti de bu çatışmalar nedeniyle zarar gören halka gerekli maddi desteği sunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Barzani ve beraberindeki Peşmerge komutanları, açıklamanın ardından etrafta incelemelerde bulundu.

Barzani, Şengal'de devam eden çatışmalara komutanlık ediyor.