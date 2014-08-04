T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani: IŞİD'e karşı savunma bitti, saldırıya geçiyoruz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, IŞİD'e karşı bundan sonra savunma yapmayacaklarını söyledi

04 Ağustos 2014 22:40

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, savunma döneminin bittiğini, Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı her yerde saldırıya geçeceklerini açıkladı.


Barzani, IŞİD'in Sincar ve bazı bölgelerde ilerleyişine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Kürt milletinin her zaman barıştan yana olduğunu ifade edeb Barzani, Ancak IŞİD militanların saldırılarını önlemekle kalmayıp bundan sonra saldırıya geçeceklerini ifade etti.
 
Barzani, "Sincar'a yapılan saldırı bardağı taşıran son damla olmuştur. Bundan sonra son nefese kadar savaşıp IŞİD militanları her yerde kovalayacağız. Bunun için Peşmerge güçlerine her yerde saldırıya geçmelerinin emrini verdik. Herkes emin olsun ki Peşmerge bu görevi son derece titizlikle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.
 
Bu sabahın erken saatlerinden beri Kürt milletinin kahraman oğullarının ilerleyişte olduğunu ifade eden Barzani, Irak Kürdistanı halkını onurlu bir geleceğin beklediğini ekledi.

 

ETİKETLER

mesud barzaniırakışidkybırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24