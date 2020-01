Barzani: IŞİD'e karşı savunma bitti, saldırıya geçiyoruz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, savunma döneminin bittiğini, Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı her yerde saldırıya geçeceklerini açıkladı.



Barzani, IŞİD'in Sincar ve bazı bölgelerde ilerleyişine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Kürt milletinin her zaman barıştan yana olduğunu ifade edeb Barzani, Ancak IŞİD militanların saldırılarını önlemekle kalmayıp bundan sonra saldırıya geçeceklerini ifade etti.



Barzani, "Sincar'a yapılan saldırı bardağı taşıran son damla olmuştur. Bundan sonra son nefese kadar savaşıp IŞİD militanları her yerde kovalayacağız. Bunun için Peşmerge güçlerine her yerde saldırıya geçmelerinin emrini verdik. Herkes emin olsun ki Peşmerge bu görevi son derece titizlikle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.



Bu sabahın erken saatlerinden beri Kürt milletinin kahraman oğullarının ilerleyişte olduğunu ifade eden Barzani, Irak Kürdistanı halkını onurlu bir geleceğin beklediğini ekledi.