Barzani: IŞİD'den daha tehlikeli bir örgüt çıkabilir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, mezhep çatışmalarının Ortadoğu'da yeni felaketlere yol açabileceğini söyledi. Barzani, "Halklar arasında barışın güçlü olması için mezhep çatışması ve intikam duygusundan uzak durulması lazım. Eğer ülkeler söz konusu çatışmalar üzerinde ısrar ederlerse, IŞİD bitse dahi, ondan daha tehlikeli başka bir oluşum baş kaldırabilir" dedi.

Mesut Barzani, Musul'un terör örgütü IŞİD'ten geri alınmasından sonraki sürecin önemli olduğunu belirterek, "Bölgedeki halkın geleceğinden emin olması ve tekrar böyle bir felaketin yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması lazım" dedi.



IKBY'nin başkanlık resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin Kürt bölgesindeki 36 başkonsolos ve ülke temsilcileri ile bir araya gelerek terör örgütü IŞİD ile mücadele, sığınmacıların durumu, olası bir bağımsızlık referandumu, bölgedeki ekonomi ve güvenlik krizinin ele aldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Bölgedeki halk çok kötü bir süreçten geçmeye devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'in elindeki Musul kentinin geri alınmasından sonra başlayacak süreç çok önemlidir. Halkların geleceklerinden emin olmaları ve tekrar aynı felaketin meydana gelmemesi için ciddi tedbirlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı.

'Referandumda ısrarlıyız'





Bölgedeki halkın geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Barzani, "Bize göre bölgedeki halkların kendi gelecekleri hakkında karar vermesi için bir referandum yapılarak bu şans tanınmalıdır ve çıkacak sonuca ise herkesin saygı göstermesi lazım. Referandum yapılması konusunda ısrarlıyız çünkü dünyanın Kürdistan halkının ne istediğini ve geleceği hakkında nasıl karar vereceğini bilmesi gerekiyor. Kürdistan halkının iradesinin yürürlüğe koyacak referandum ise müsait, barışçıl ve şiddetten uzak bir zamanda meydana gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.



IŞİD ile mücadele konusuna da değinen Barzani, örgütün tüm dünya için bir tehlike oluşturduğunu hatırlatarak, "Ülkeler arasında çıkan sorunların terör meselesi ile karıştırılmaması gerekiyor ve sadece bu tehlikenin ortadan kaldırılması üzerinde yoğunlaşılması lazım" yorumunu yaptı.

Erbil-Bağdat gerilimi

Görüşmenin bir diğer bölümünde Erbil ve Bağdat arasında petrol ihracatından kaynaklı olarak meydana gelen bütçe kesintisi ve memur maaşlarının ödenmemesine de değinen Barzani, "Kürdistan bölgesi yeni merkezi hükümet kabinesi ile diyalog ve görüşmeye devam edecektir. Sorun ve gerginliklerin ortadan kaldırılması, güven ilişkisinin sağlanması ve beraber yaşamaya devam edilmesi için barışçıl ve diyalog yoluyla yeni bir anlaşma yapılması ya da ortak ve gerçek bir paylaşımın meydana gelmesi lazım. Artık haksızlık ve felaketlerin tekrar edilmesine izin verilmemelidir" görüşünü paylaştı.



Kürt bölgesindeki siyasi kriz ve iç siyasi duruma da değinen Barzani, söz konusu sorunların çok derin ve mezhepsel olmadığının altını çizerek, "Tamamen siyasi anlaşmazlıktan kaynaklanan, çözülecek sorunlardır. Bölgedeki siyasi partiler ile sorunların çözülmesi için girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Mezhep çatışması uyarısı

Görüşmenin sonunda bölgede ciddi gerginlikler ve çatışmaların çıkmasına neden olan "mezhep çatışmasına" da değinen Barzani, bu konuda şunları kaydetti:

"Mezhep çatışması meselesi çok tehlikeli bir durumu işaret ediyor. Kürdistan halkının ne mezhep sorunu vardır ne de bölgedeki mezhep çatışmasının bir parçasıdır. Halklar arasında barışın güçlü olması için mezhep çatışması ve intikam duygusundan uzak durulması lazım. Eğer ülkeler söz konusu çatışmalar üzerinde ısrar ederlerse, IŞİD bitse dahi, ondan daha tehlikeli başka bir oluşum baş kaldırabilir."