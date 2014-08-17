Barzani: IŞİD, Kerbela ve Necef'i ele geçirirse felaket olur

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, IŞİD'e karşı özgür ve çoğulcu dünya için savaştıklarını ve bu yüzden yardım istediklerini söyledi. Barzani, IŞİD teröristlerinin Kerbela veya Necef gibi kutsal yerleri almasının ise bir felaket olacağını belirtti.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Barzani'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"IŞİD, sadece Kürdistan bölgesini tehdit etmiyor. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor. Biz bu teröristlere karşı mücadeleyi özgür dünyayı temsilen sürdürüyoruz. IŞİD sadece bizim için değil, Avrupa için, tüm özgür çoğulcu dünya için gerçek bir tehdit. Avrupa'yı terörden korumak isteyen herkes, Kürdistan'ı savunmaya ve IŞİD'le mücadele etmeye hemen başlamalı. Teröre karşı savaşta hepimiz tarihin dönüm noktasındayız.

'Değerini biliyoruz'

Uluslararası dayanışmanın, özellikle IŞİD'e karşı hava saldırılarının değerini çok iyi biliyoruz. Bu teröristlere karşı mücadelede ve halkımızı bir azınlık olarak korumada Almanya, Fransa, İngiltere ve başka ülkelerden gelecek her türlü yardıma müteşekkiriz. Ama onların maddi ve insan kaynaklarını kesmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çaplı bir stratejiye ihtiyacımız var. Herşeyden önce de IŞİD'e karşı mücadelede mızrak olmaları için Sünnileri kazanmalıyız.”

'Felaket olur'

IŞİD teröristlerinin Kerbela veya Necef gibi kutsal yerleri almasının bir felaket olacağını söyleyen Barzani, Bunun sadece Irak'ı değil, tüm bölgeyi kan gölüne çevireceğini belirtti. Barzani şöyle dedi: “ABD Başkanı Obama'nın cesur hava saldırısı kararına çok müteşekkiriz. Biz bunun yanında ek cephane yardımı da aldık. Ama daha etkili silahlar bekliyoruz, sadece ABD'den değil, Almanya da dahil öteki dost ve müttefiklerden destek bekliyoruz. Bizim asker gönderin talebimiz yok. Sadece yeterli etkili silah verin diyoruz, IŞİD'e karşı mücadele etmek için. Modern etkili silahlar aldığımızda, bunun eğitimi de önemli. Her türlü eğitim yardımı için açığız. Erbil bizim başkentimiz burayı hiçbir zaman terk etmeyiz."