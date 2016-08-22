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Dünya

Barzani İran ve Türkiye'yi ziyaret edecek

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Barzani’yi İran’a davet etmişti

22 Ağustos 2016 19:25

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, İran’dan gelen ziyaret davetini kabul etti. Barzani, İran'daki temaslarının ardından Türkiye'ye de gelecek.

Kürdistan 24'te yer alan habere göre, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir süredir basında, Sayın Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın İran İslam Cumhuriyeti’ne ziyaretiyle ilgili çeşitli haberler yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından, Sayın Kürdistan Bölgesi Başkanı’na İran İslam Cumhuriyeti’nin davetinin elden ulaştığını ve Başkan’ın da daveti kabul ettiğini belirtmeyi gerekli görüyoruz. Ziyaretin iki taraf açısından uygun bir zamanda yapılması kararlaştırılacaktır.”

Mayıs ayında Erbil’i ziyaret eden İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Barzani’yi İran’a davet etmişti. Daveti IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de daveti doğrulamış, net bir tarih belirtmemişti.

 

 

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