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Dünya

Barzani: Irak'a F-16 satmayın

Barzani, Maliki'yi kastederek, "F-16'lar bu adamın eline geçmemeli" dedi

23 Nisan 2012 18:30

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, Nuri El Maliki başbakanken Irak'a F-16 satılmasına karşı çıktı.

ABD ile Irak arasında imzalanan ve Bağdat yönetimine 36 adet F-16 savaş uçağı satılmasını öngören milyar dolarlık anlaşmaya atıfta bulunan Barzani, Maliki'yi kastederek, "F-16'lar bu adamın eline geçmemeli" dedi.

AFP'nin haberine göre, Erbil'deki konutunda gazetecilere konuşan Iraklı Kürt lider, "Maliki'nin bu silahlara sahip olmasını engellemeliyiz, eğer sahipse de o koltukta kalmamalı" ifadesini kullandı.

Barzani, Maliki'nin askeri yetkililerle yaptığı görüşmede, F-16'ların Erbil'e karşı kullanılması konusunu görüştüğünü iddia etti.

Barzani, "Askeri bir toplantıda Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları ele aldılar... Maliki'ye 'Efendim, izin verin onları Erbil'den atalım' dediler. Maliki 'F-16'ların gelmesini bekleyin' cevabını verdi" diye konuştu.


Exxonmobil'den koruma istedi


Barzani ayrıca, Bağdat'ın karşı çıkmasına rağmen Erbil yönetimiyle sondaj anlaşması yapan ABD'li petrol devi ExxonMobil'in bölgeyi koruma altına alabileceğini ifade etti.

Barzani, "Eğer ExxonMobil gelirse, 10 Amerikan tümeni yerine geçer... Çıkarı olursa bölgeyi de korur" dedi.

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