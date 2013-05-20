Barzani Irak-Suriye sınırını PKK'ya kapattı

Barzani, PKK'nın Suriye yapılanması PYD'nin gözaltına aldıklarını akşam da bırakmaması üzerine Irak-Suriye sınırını kapattı. Barzani'nin talimatıyla Peşmerge Ordusu'ndaki bazı özel birliklerin Suriye'nin Derik sınırına gönderildiği iddia edildi.

Gerginlik yeni bir boyut kazandı

Suriye'nin Kürt bölgesinde giderek etkisini artıran PKK'nın Suriye yapılanması PYD'nin, rejime karşı eylem yapan ve muhaliflere destek veren Barzani yanlısı 75 kişiyi bu sabah gözaltına almasıyla başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen “Partîya Demokrat a Kurdî li Surîye (Suriye Kürt Demokrat Partisi) 75 üyesi PYD tarafından Suriye'nin Derik bölgesinde gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; cuma ve cumartesi günü sokaklara dökülen muhalif Kürtler, PYD’nin Esed adına kendilerine yaptığını iddia ettikleri zulmü protesto etti.

'Esad'a ve PYD gibi örgütlere boyun eğmeyeceğiz'

Suriye’nin Kamışlı kentinde yürüyüş düzenleyen gruba Suriye Kürt Demokrat Partisi başta olmak üzere çok sayıda muhalif Kürt partisi ve siyasetçi de destek verdi. Yürüyüşte Esed’i kınayan ve çoğu Kürt gençlerinden oluşan grup PYD'nin rejim desteğiyle aylardır esir tuttuğu muhalif Kürt gençlerinin serbest bırakılmasını istedi.

Yürüyüşte PYD’nin Irak’ın Erbil kentinde yapılan Erbil antlaşmasına sadık kalmasını talep etti. Kürt Yüksek Konseyi'ni de göreve çağıran göstericiler, Esed gibi bir diktatöre boyun eğmediklerini belirterek PYD gibi örgütlere de boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Bu eylemden bir gün sonra (bugün) Suriye-Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sınırında gözaltı olayları yaşandı. PYD, sınırdan geçen 75 kişiyi gözaltına aldı. Barzani'nin partisi KDP'nin yöneticileri PYD haber göndererek gözaltına aldığı kişilerin serbest bırakılmasını aksi halde çatışmaların yaşanacağını bildirdi.

Bunun üzerine Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, PYD'ye akşama kadar süre tanıdı ve gözaltına aldığı kişilerin serbest bırakılmasını istedi. PYD'nin gözaltına aldığı ve bilinmeyen bir yerde sakladığı kişileri serbest bırakmaması üzerine Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi sınırı PYD(PKK) kapattı. Kuzey Irak Yönetiminin bazı özel birlikleri de sınıra sevk ettiği iddia edildi.

Barzani'nin sınırı kapatması özellikle PKK için büyük sıkıntı oluşturacağı belirtiliyor. Son dönemlerde Türkiye'den çekilen PKK'lıların Suriye'ye gideceği iddia ediliyordu. Sınır kapatılması PYD ile PKK arasındaki lojistik desteği keseceği ileri sürülüyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin üst düzel bir yetkili ise PYD'nin elindekilerini serbest bırakmaması durumunda çatışma çıkabileceğini dile getirdi.