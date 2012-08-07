'Barzani ile Türkiye PKK'yı vurmak için anlaştı'

Kuzey Irak'ta yayın yapan Hawlati Gazetesi, iki ismin son görüşmede PKK'yı vurmak için anlaştığını ileri sürdü.



Irak’ın kuzeyinde yayın yapan Hawlati Gazetesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile yaptığı görüşme ile ilgili bir iddiayı ortaya attı.

Gazete, Davutoğlu ile Barzani’nin görüşmesinin detayı ile ilgili haberinde, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin partisi KDP ile Türkiye’nin PKK'yı vurmak için anlaştığını yazdı.

Davutoğlu'nun Irak ziyaretine iki sayfa ayıran gazete, “Davutoğlu Erbil ziyareti sırasında Bölge Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile görüşmesinde, Suriye'de yaşanan boşluğun Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini iletti. Görüşmede PKK ve PYD 'nin her hangi bir tehdidinde Bölgesel Kürt Yönetimi ile Türkiye'nin birlikte hareket etmesi ve karşı durması gerektiği vurgulandı. Ve bu konuda taraflar anlaşmaya varıldı” iddiasında bulundu.

Vatan gazetesinin haberine göre, günlük yayın yapan gazetenin bir başka haberinde ise ‘Yeni Osmanlılar, Barzani’den ne istiyor’ başlığı altında Türkiye hükümetinin yeni siyaseti ile İslam Dünyası ile daha çok yakınlaştığına dikkat çekildi.

İslami Partiye ait Yekgırtu Gazetesi ise Davutoğlu'nun Kerkük'e yaptığı ziyaretti "Davutoğlu’nun Kerkük ziyaretini yazarlar ve siyasetçiler farklı yorumluyor" başlığı altında bu konuda Irak Hükümetine bir mesaj verildiğini yazdı. Gazete, Davutoğlu’nun Kerkük'ün Türkiye için önem arz ettiğini ve istedikleri zaman ziyaret edebileceği mesajını verdiğini kaydetti.