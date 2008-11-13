Barzani: Gül'ün ziyaretini çok istiyoruz

Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani, "Türkiye ile açık diplomasi yakında başlayacak" dedi. Erbil'de konuşan Barzani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bölgeyi ziyaret etmesini beklediklerini, bunu çok istediklerini söyledi.



ABD ve Avrupa ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Barzani, "Türkiye ile açık diplomasi sürecine geçmek, çok zaman almayacak" ifadesini kullandı.



Amerikan seçimlerinin bölgeye etkisini değerlendiren Barzani, "Umut ederim ki Obama'nın seçilmiş olması Türkiye ile ilişkilerimize olumlu bir etki yapacaktır" dedi.



Barzani, Irak güvenlik anlaşması konusunda da, "ABD ile güvenlik anlaşması imzalanmazsa iç savaş çıkabilir" uyarısında bulundu.



Wall Street Journal'a da konuştu



Mesud Barzani ayrıca, Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Murat Özçelik ile geçen ay Bağdat'ta yaptığı görüşmenin "tarihi ve olumlu bir gelişme" olduğunu belirtti.



Wall Street Journal gazetesine demeç veren Barzani, Türkiye ile bölgesel yönetim arasında daha fazla temas olmasını istedi ve bölgenin barış ve refahının artırılması için Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.



Bölgesel istikrarın sadece iç ihtilafları çözmekle gelmeyeceğini ifade eden Barzani, bu yüzden Türkiye ile ilişkileri geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin birinci önceliği olduğunu söyledi.



ABD federalizmini örnek alıyorlar



"Kendi yollarının, ABD'den esinlendikleri laik ve federal bir demokrasi olduğunu" belirten Barzani, Iraklı Kürtlerin Irak'ta daima Amerika'nın en yakın müttefiki olduğunu kaydederek, "Bizim Peşmerge güçlerimiz, ülkenin kurtulması için Amerika'nın yanında savaştı, diğer ABD müttefiklerinin her birinden daha çok kayıp verdi" diye konuştu.



Irak ile ABD arasında imzalanması planlanan güvenlik anlaşmasına da değinen Barzani, bazı Iraklı politikacıların anlaşmaya karşı çıkmasına rağmen, Iraklı Kürt liderlerinin, Irak'taki teröristlere karşı savaşan Amerikan askerlerinin ülkede kalmasına imkan verecek anlaşmaya onay verdiğini kaydetti.



Barzani, geçen yıl ABD'nin ricası üzerine Kürt milislerini başkent Bağdat'ta konuşlandırdıklarını, bu milislerin teröre karşı mücadelenin başarılı olmasında önemli rol oynadığını ifade etti.



Geçen ay Bağdat'ı ziyaret ederek federal hükümet liderleriyle görüştüğünü hatırlatan Barzani, bölgelerdeki yönetimlerin tanımını federal model çerçevesinde yapan Irak anayasasına riayet ederek, Irak devletinin geliştirilmesi konusundaki taahhütlerini bir kez daha vurguladıklarını bildirdi.



Barzani, tüm bunlara rağmen bazı kişilerin Kürtlerin bölgesel ve Irak'ın kuzeyindeki petrol kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili taleplerdeki ısrarının sorun yarattığını ileri sürdüklerini kaydederek, bu tip yorumların sorunlu olduğunu, kendilerinin tamamen Irak anayasasına uygun hareket ettiklerini öne sürdü.



Kerkük için 'ihtilaflı bölge' dedi



Kerkük'ü de içine alan Irak'ın kuzeyini "ihtilaflı bölgeler" olarak nitelendiren Barzani, 1950'lerden beri Irak'taki rejimlerin Arapları, Kerkük ve nüfusun büyük bir bölümünü Kürt ve Türkmenlerin oluşturduğu diğer bölgelerde yerleşmeye teşvik ettiğini belirtti. Barzani, Saddam Hüseyin döneminde bölgede etnik temizlik ve sürgün, Kürt ve Türkmenlerin öldürülmesi, Arap olmayan unsurların kendilerinin Arap olduğunu söylemek zorunda bırakılması ve Arapların Kürtlerin evlerine yerleştirilmesi gibi olayların hız kazandığını ifade etti.



Tüm tarafların artık bu bölgelerdeki sorunların çözülmesi ve Kerkük'e adalet getirilmesi için bir formül üzerinde anlaştıklarını ileri süren Barzani, Irak anayasasına göre, bu ihtilaflı yerlerin bölgesel yönetime dahil edilip edilmemesinin belirlenmesi için bir referandum yapılmasının gerektiğinisavundu.



'Referandumda kaybedersek saygı gösteririz'



Referandum sonucunda Kerkük'ü kaybetmeleri durumunda Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin bu sonuca saygı göstereceğini belirten Barzani, kazanmaları durumunda Kerkük'teki Türkmenler, Araplar ve Hristiyanların hem yerel yönetimde, hem de bölgesel parlamento ve yönetimde geniş biçimde temsil edilmesini sağlamak için tüm güçlerini kullanacaklarını bildirdi.



Barzani, 2005 yılında yapılan anayasa görüşmelerinde iki konunun kendileri için çok önemli olduğunu belirttiklerini söyleyerek, birinci konunun Kürt bölgesinin kendi topraklarındaki petrol kaynaklarını geliştirme hakkı, ikincisinin ise Kürt bölgesinin yönetim sınırlarının belirlenmesinde adil bir sürecin izlenmesi olduğunu kaydetti.