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Dünya

Barzani gizlice Türkiye'ye gelmiş

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin eski Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Türkiye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

06 Kasım 2009 02:00

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin eski Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Türkiye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin eski Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, geçen hafta sonu gizli bir şekilde Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Neçirvan Barzani ailesiyle birlikte, İstanbul'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Barzani'nin, Türk yetkililerle herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.

Neçirvan Barzani, İstanbul ziyaretinden hemen önce, geçen hafta Erbil'de, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla görüşmüştü.

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani'nin yeğeni olan Neçirvan Barzani, 2006'da başbakanlık koltuğuna oturmuş, son seçimlerin ardından, kısa bir süre önce ise, görevini, Celal Talabani'nin liderliğindeki Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden Behram Salih'e devretmişti.

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