Barzani, Erdoğan ve Davutoğlu'yla ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile Yıldız Sarayı içindeki Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Neçirvan Barzani'nin görüşmesi ardından yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, ikili ilişkilerin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulduğu, enerji, ekonomi ve ticari alanlarda iş birliği konularının ele alındığı bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Önce Davutoğlu'yla görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşme sonrası IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Yıldız Sarayı'na doğru yola çıktı.



Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile saat 14.10 bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'yle görüşmeler Türkiye'nin Başika'daki peşmerge ve Iraklı güçlere eğitim veren danışmanları korumak için bölgeye asker sevk etmesinin ardından yoğunlaştı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesud Barzani de geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret etmişti.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakan Neçirvan Barzani bugün Türkiye'yi ziyaret edip, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, yapılacak görüşmede Türkiye ve Kürt bölgesi arasındaki ilişkilerin, terörle mücadele ve bölgeyi ilgilendiren konuların ele alınacağı kaydedildi.