-BARZANİ ERBİL'DE HALKA SESLENDİ ERBİL (A.A) - 12.03.2011 - Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani, "hükümeti vatandaşların kurduğunu ve onların feshedebileceğini" belirtti. Tarihi Erbil kalesinde dün halka hitap eden Barzani, ülkede kriz ortamı bulunduğunu ifade ederek, halkın taleplerinin olduğunu ve kendisinin de halkı desteklediğini kaydetti. Öte yandan bazı siyasi partilerin halkın isteklerinin yönünü değiştirmeye çalıştığını belirten Barzani, buna ise kendisinin karşı olduğunu söyledi. Gösterilerin halkın doğal hakkı olduğunu belirten Barzani, "Vatandaşlar hükümeti kurdu, onlar feshedebilir" diye konuştu. Bu arada Mesud Barzani'nin konuşma yaptığı sırada sıkı güvenlik önlemleri alındı.