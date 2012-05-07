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Dünya

Barzani: Erbil İstanbul'dan daha güvenli

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Divan Grubu'nun Erbil'deki otelinin açılışını gerçekleştirdi

07 Mayıs 2012 12:51

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'in İstanbul'dan daha güvenli olduğunu söyledi.
 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Divan Grubu'nun Erbil'deki otelinin açılışını gerçekleştirdi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Barzani şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük grubu Koç Topluluğu’nun Erbil’e iş yapmaya gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Şahsen Mustafa Koç’la kardeşçe bir ilişkimiz var. Türkiye’deki diğer büyük grupların da Erbil’e, bölgemize yatırım yapmalarını bekliyoruz. Biz Türkiye ile her konuda ilişkilerimizin iyi yürümesini istiyoruz. Her geçen gün daha iyi olmasını diliyoruz."

Hükümet olarak özel bir komisyon oluşturduklarını belirten Barzani, "Bu komisyon sorunların çözümüne dönük formüller geliştiriyor. Biz, Türkiye’den tüm sektörlerden bölgemize yatırım bekliyoruz. Sizleri üzmek istemem ama Erbil, İstanbul’dan daha güvenli" dedi.

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