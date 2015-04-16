Barzani, Duran Kalkan'ı 'ihanet' ve 'iç savaş kışkırtıcılığı'yla suçladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, PKK yöneticilerinden Duran Kalkan'ın Güney Kürdistan'la ilgili açıklamalarına dair bir açıklama yayınladı. Kalkan'ı 'ihanet' ve 'iç savaş kışkırtıcılığı'yla suçlayan Barzani, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kürt bölgesinde gerçekleştirmek istenenlere izin vermeyeceklerini vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:

"Kürdistan'a farklı şekillerde düşmanlık yapıldığına şahit oluyoruz. Demeç, açıklama, yazı ve farklı propaganda araçları düşmanlığın yeni boyutudur. İç savaşı tahrik eden ve Kürtler arasında fitne sokmayı amaçlayan açıklamalar yapılıyor. Kürdistan'da iki idareli yönetimin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Bu ifade özgürlüğü değildir. Bu tür girişimler millete ve vatana ihanettir. Bu, düşmanların plan ve programını, Kürdistan'da hayata geçirme çabasıdır. Düşmanların ajandasını uygulamaktır. Vatana yönelik bu tür düşmanlıkların, Kürdistan'da varlık bulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu girişimlere asla izin verilmeyecektir. Bu konu ulusal ve milli güvenliğe ciddi bir tehdittir. Sahip olduğumuz kazanımlar, kan ve gözyaşıyla elde edilmiştir. Bu yöndeki çabalar güvenliğimiz için tehlikedir."

'Bu sesin çıkmaması için bütün gücünüzle çaba gösterin'

IKBY Parlamentosu ve hükümetine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Barzani, "Vatana ihanet içindeki bu oluşuma karşı uygun tedbirleri alın. Bu tür oluşumlar tehlikelidir. Bir daha aynı durumla karşılaşmamak için yasal ve resmi yolları uygulamaya koyun. Bu yöndeki açıklamaların yayılmasını engelleyin. Bu tür açıklamalar halkın yaşamını, vatanın birliğini ve milli huzuru hedeflemektedir. Bu açıklamalar iç savaşı ve iki idareli yönetimi tahrik ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sesin (Duran Kalkan) çıkmaması için bütün gücünüzle çaba gösterin. Vatana ihanet suçu olan bu görüşlerin önünü kesin. Şerefli Kürdistan halkına da çağrım şudur: Böyle grupların Kürdistan'da varlık bulmasına izin vermeyin. Vatana ihanet içindeki bu unsurlar iç savaş çıkarmak istiyor. Fitne çıkarmayı amaçlayan bu oluşumlara imkan tanımayın. Kürdistan'ın savunulması ve halkımızın birliğinin sağlanması için elinizden gelen çabayı gösterin."

Duran Kalkan ne demişti?

Kalkan, dün verdiği röportajda, Güney Kürdistan'ın ERbil'den yönetilmesinin doğru olmadığına dikkat çekmişti. Kalkan'ın röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güney Kürdistan, merkezi bir siyasi yönetim altında yaşayamaz, bir olamaz. Çünkü içinde birçok lehçe ve çok değişik halk toplulukları var. Güney Kürdistan'da merkezi diktatörlük yaşayamaz. Bu bölgeyi demokrasi birleştirir ve yaşatır. Demokrasi de halkın yönetime katılması, yerel yönetimin güçlü olması demektir. Yani 'Güney Kürdistan'ı Erbil'den yöneteceğiz, sadece yönetim Erbil'de olacak' dememek lazım. Şengal, Kerkük, Germiyan, Duhok ve Süleymaniye de kendini yönetmelidir. Böyle olursa Kerkük de Kürdistan'a katılır."