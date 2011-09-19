Barzani de 'yeter' dedi



T24 -

Bozyel: Üzücü ve negatif



Şartlar uygun değil



Milliyet'in haberine göre, PKK’nın eylemsizliği sonlandırarak, çatışma sürecini yeniden başlatması üzerine, “Bu koşullarda Kürt konferansı yapılamaz” diyerek, BDP Meclis’e girmez, çatışmalar son bulmazsa konferansı iptal edilebileceği mesajını veren Barzani’nin, buna rağmen, Diyarbakır’da DTK tarafından, Kürt konferansının ön toplantısı olarak gösterilen bir toplantı düzenlenmesine tepki gösterdiği ve iptal kararını aldığı belirtildi.İptal haberini, Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Nefel adlı internet sitesi duyurdu. Sitede, iptal kararını, kamuoyuna, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin, Türk kanalı İMC’ye yaptığı açıklamayla duyurduğu anımsatıldı.Habere göre, Diyarbakır’da dün devam eden konferans sürerken, İMC televizyonunun sorularını yanıtlayan Talabani, Barzani’nin, önümüzdeki ay Erbil’de yapılması tasarlanan konferansı iptal ettiğini söyledi. Talabani, bu nedenle, üzerinde yıllardır çalışılan, özellikle, BDP, DTK ve PKK’nin büyük önem verdiği, farklı görüşlere mensup, İran, Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürt grupları biraraya getirerek, ortak mücadele ve tutum belirlenmesini sağlamayı amaçlayan konferansın yapılmayacağını ifade etti. Talabani, PKK’nın tavrını eleştirerek, BDP’nin Meclis’e girmesi gerektiğini de söyledi.Barzani’nin kararını, Diyarbakır’daki konferans sırasında öğrenen HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel, bu tutumun üzücü ve negatif olduğunu söyledi. Bozyel, “Kürdistan Konferansı” toplama kararı alınmasının bütün Kürtlerde heyecan uyandırdığını, özgürlük ve çözüm umudunu güçlendirdiğini belirtirken, “Olumsuz gelişmelere rağmen, böyle bir konferans toplama çabaları terk edilmemelidir” diye konuştu.DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ise “Kürt yöneticiler en doğrusunu ben bilirim dememeli. Halka doğru bir önderlik yapmalıyız” dedi.Talabani tarafından, Barzani’nin konferansı iptal ettiğinin açıklanmasına rağmen, Barzani’nin Başkanlık Ofisi’nden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Erbil’deki Barzani’ye yakın Kürt kaynakları ise bütünüyle bir iptalin söz konusu olmadığını, şartların uygun olmamasından kaynaklı bir ertelemeden söz edilebileceğini söyledi.