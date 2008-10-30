Barzani bu kez takım elbise giydi

PKK sorununun da ele alındığı görüşmenin sonunda gazetecileri kabul eden Bush, Barzani'nin, Washington'u üç yıl önce de ziyaret etmesine atıfta bulunarak, "Başkan Barzani, Oval Ofis'e yeniden hoşgeldiniz. Bir süredir yüz yüze görüşmedik, ancak oldukça sık telefonda görüştük. Bunun nedeni de özgür bir Irak'ın gelişmesinde sizin çok önemli bir rol oynamış olmanız. Size, liderliğiniz ve kişisel dostluğunuz için teşekkür ederim" dedi.Güvenlik anlaşmasıyla ilgili gelişmelerden bahseden Bush, sözlerinin sonunda, "Size burada hoşgeldiniz demekten gurur duyuyorum. Tekrar cesaretiniz ve liderliğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.Barzani de Bush ile tekrar görüşmekten memnun olduğunu belirterek, "Bizi diktatörlükten kurtarma yönündeki cesurane kararınızdan dolayı genelde Irak halkının, özellikle de Kürt halkının şükranlarını iletmek için buradayım. Bu süreçte canlarını veren cesur kadın ve erkek askerlere şükran duyuyoruz. Bu fedakarlıklar için Amerikan halkına ve size şükran duyuyoruz" şeklinde konuştu.Mesud Barzani, ABD-Irak güvenlik anlaşmasının kabulü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Üç yıl önceki ziyaretinde Beyaz Saray'a peşmerge kıyafetiyle giden Barzani'nin, bu defa takım elbise giydiği görüldü.ABD Başkanı George W. Bush ve Mesud Barzani arasında Beyaz Saray’da yapılan toplantıda bir numaralı konu olarak, Irak ile ABD arasında üzerinde aylardır tartışmaların sürdüğü güvenlik anlaşması ele alındı ve Bush, bu anlaşmanın sonunda taraflarca kabul edileceğinden emin olduğunu söyledi.Barzani, önceki gün de ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüşmüş ve bu toplantıda terör örgütü PKK sorunu da ele alınmıştı.Barzani, Türkiye'ye dostluk mesajı da gönderdi. Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin Washington temsilciliği tarafından bir otelde şahsına verilen resepsiyonda Barzani, gazetecilere, "Türkiye'ye dostluk mesajı gönderiyorum" dedi.Barzani, resepsiyondaki konuşmasında da, ABD'ye "Irak'ı diktatörlükten kurtardığı için" teşekkür ederek, "komşularla en iyi ilişkileri sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimin Washington temsilcisi Kubat Talabani de, "Türkiye ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve bölgemizde barış ve istikrar sağlayacak çözümleri aramak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Resepsiyona, Irak savaşının mimarlarından eski Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi ve şimdiki BM Daimi Temsilcisi Zalmay Halilzad, Irak'taki eski geçici koalisyon yönetiminin başı Paul Bremer ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin geçen yıllarda Washington'u sarsan bir CIA ajanının kimliğinin medyaya sızdırılması skandalında yalan ifade vermekten suçlu bulunan eski başdanışmanı Lewis Libby katıldı. ABD yönetiminin halen görevdeki üst düzey yetkililerinin resepsiyonda yer almadığı görüldü.