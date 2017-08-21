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Barzani: Bir ulus devlet kurmak istemiyoruz

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumu ile ilgili konuşurken, şimdiye kadar Bağdat ile ilişkilerinin iyi olması için her türlü çabayı gösterdiklerini, ancak bu

21 Ağustos 2017 18:43

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapacakları bağımsızlık referandumu ile ilgili konuşurken, şimdiye kadar Bağdat ile ilişkilerinin iyi olması için her türlü çabayı gösterdiklerini, ancak bu çabalarından sonuç almadıklarını söyledi. Barzani, \"Bir ulus devlet kurmak istemiyoruz; biz demokratik, çok bölgeli, çok dinli vatandaşlık temeli üzerine bir devlet kurmak istiyoruz\" dedi.
Irak\'taki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Selahaddin kentindeki başkanlık konutunda bir grup öğrenciyi kabul etti. Barzani burada 25 Eylül\'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu için merkezi Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve kararlaştırılan tarih olan 25 Eylül’de yapılacağını ifade eden Barzani, \"Irak ile iki iyi komşu ülke olabilmemiz için \'Bağımsız Kürdistan’a ihtiyacımız var. Birçok defa Bağdat’la iyi ilişkilerimizin olması için her türlü çabayı gösterdik ama tüm bu çabalarımız sonuç vermedi\" diye konuştu.
Mesut Barzani, Bağdat\'ta temaslarda bulunan Kürt Müzakere Heyetinin Bağdat ve Federe Kürdistan’ın bütçe sorunu hakkında görüşmeler başlatmak için gitmediğini de yineleyerek, şöyle konuştu:
\"Kürt ulusu için bir ulus devlet kurmak istemiyoruz. Biz demokratik, çok bölgeli, çok dinli vatandaşlık temeli üzerine bir devlet kurmak istiyoruz. Hiçbir tehdidin altında referandum ertelenmeyecek. Onlar şimdi referandumun zamanı değil diyorlar. Biz de daha iyi zaman ne zamandır diyoruz.\"

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