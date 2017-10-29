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Dünya
Deutsche Welle

Barzani başkanlık görevini bırakıyor

1 Kasım tarihinde görev süresi sona eren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıkladı.

29 Ekim 2017 21:13

1 Kasım tarihinde görev süresi sona eren IKBY Başkanı Barzani başkanlığa yeniden aday olmayacak.

Erbil'deki Irak Kürdistan Parlamentosu bugün kapalı bir oturumla başkanlık yetkilerini geçici olarak yeniden bölüştürmeyi gündemine aldı. AFP'nin haberine göre parlamentoya bir mektup gönderen Barzani "1 Kasım'dan sonra görevlerimi yerine getirmeyeceğim ve görevimin uzatılmasını da reddediyorum” ifadelerinde bulundu.

25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun en önemli mimarları arasında olan Kürt liderin mektubu, parlamentoda okundu. Barzani, mektubunda "Kürdistan başkanlık yasasını değiştirmek ya da başkanlık dönemini uzatmak kabul edilebilir değildir” ifadelerinde bulundu. 71 yaşındaki siyasetçi "Parlamentodan iktidar boşluğunu doldurmasını, görevini yerine getirmesini ve Kürdistan başkanlık güçlerini üstlenmesini talep ediyorum” dedi.

Barzani: Peşmerge olmaya devam edeceğim

"Kürdistan halkı içinde bir peşmerge olmaya” devam edeceğini belirten Barzani "Kürdistan halkının kazanımlarını savunmaya devam edeceğini” ifade etti.

Oturum öncesi bir açıklama yapan Goran hareketi milletvekili Rabun Maruf, Barzani'nin "Kürt siyasetinin başarısızlığını simgelediğini ve tek yapması gerekenin kamuoyundan özür dilemek olduğunu” söyledi.

Bağımsızlık referandumu sonrasında Irak hükümet birlikleri ve Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'e askeri operasyon düzenleyerek kentin yönetimini peşmergeden geri almıştı. Erbil'in referandum sonuçlarını askıya alma önerisine, Irak Başbakanı Haydar El İbadi sonuçların iptal edilmesi gerektiği yanıtını vermişti. Bağdat ile Erbil arasında cuma günü geçici ateşkes sağlanmıştı.

AFP,DW/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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