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Barzani, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile görüşecek.

18 Nisan 2012 14:02

 

Başbakan Erdoğan yarın İstanbul'da Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Barzani ile bir araya gelecek. Barzani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de ziyaret edecek.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin yarın ve Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmesi ve Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülen Sayın Barzani'nin ziyareti vesilesiyle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konuları üzerinde durulacaktır" denildi.

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