Barzani: Bağımsızlıktan sonra görevim tamamlanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani, "Bağımsızlığı elde ettiğimiz an görevim tamamlanıyor" dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre, referandum öncesi El Arabiya kanalına konuşan Barzani, "Tek amacım halkımın bağımsızlığını kazanması. Bu amacıma ulaştığım an görevim tamamlanmış olacak" dedi.

"Birlikte yaşamak adına çok çaba sarf ettik"

"Irak'la modern, demokratik ve federal bir devlet kurulması üzerine anlaşmıştık ancak mevcut durumda dini ve belli bir grubun üzerine kurulmuş bir devlette yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Barzani, referandumun ertelenmesi talebine ilişkin de, "Birlikte yaşamak adına çok çaba sarf ettik. Olmayınca referandum kararı kaldık. Bizden referandumu ertelememizi talep ediyorlar. Biz de, 'alternatif verin' diyoruz" dedi.

Barzani, geçen çarşamba akademisyen ve öğrencilerle yaptığı toplantıda da referandumun ertelenmeyeceğini ve zamanında yapılacağını açıklamıştı.