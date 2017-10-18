Barzani: Bağımsızlık referandumu boşa gitmeyecek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumuna yanıt olarak Irak ordusunun Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmesinin ardından iki taraftan da önemli açıklamalar geldi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun sonuçlarının "boşa gitmeyeceğini" belirterek, "Kürdistan halkının bir gün bağımsızlık hedefine ulaşacağına dair inancı koruma ve birlik" çağrısı yaptı. Açıklamada, "Kürdistan halkını, kazanımlarımızın, güvenliğimizin ve insanlarımızın rahatının korunması konusunda temin ederiz" ifadesi kullanıldı.

IKYB Başkanı ayrıca, Musul'un IŞİD'den geri alınması için Irak ordusuyla birlikte 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyona atıfta bulunarak, sadece bu operasyon öncesindeki noktalara geri çekilebileceklerini kaydetti.

KYB'ye suçlama

Barzani, Kerkük'ün Irak ordusunun kontrolüne geçmesinden dolayı Kuzey Irak'taki siyasi rakiplerini suçlayarak, peşmergenin kenti savunmadan geri çekilmesinden "bazı siyasi partilerin içindeki kimi bireyleri" sorumlu tuttu. Peşmerge yetkilileri ise doğrudan Barzani'nin rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) hedef alarak, KYB'yi "Bağdat'la gizlice anlaşmak" ve "ihanet" ile suçlamıştı.

Kürtler dışında Arap ve Türkmenlerin de yaşadığı Kerkük, 2014 yılında peşmerge birlikleri tarafından IŞİD'den geri alındığından bu yana IKBY kontrolünde bulunuyor.

Kürt birlikleri Kerkük'ten sonra bugün nüfusunun büyük bölümü Ezidi olan Sincar ve İran sınırına yakın Hanekin'den de çekildi.

"Referandum geçmişte kaldı"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Kerkük'ün el değiştirmesi sonrası bir açıklama yaparak Kürdistan referandumunun bittiğini ve geçmişte kaldığını belirterek, IKBY yönetimine "anayasa çerçevesi" içerisinde diyaloğa davet etti.

Gelişmelerle ilgili olarak Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da bir açıklama yaparak bugün gelinen noktaya iten en önemli unsurun geçen ay yapılan referandum olduğunu kaydetti.

Kendisi de bir Kürt ve KYB mensubu olan Cumhurbaşkanı Masum, "Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı için referandum düzenlemek merkezî yönetim ile Kürdistan hükümeti arasındaki ciddi anlaşmazlıkları körükledi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı, "dolayısıyla Iraklı birliklerin Kerkük'ü ele geçirmekten başka çareleri kalmadı" ifadesini kullandı.

Kayıpların sayısı netlik kazanmadı

Kerkük operasyonundaki can kayıpları konusunda ise belirsizlik sürüyor. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısında çelişkili bilgiler olduğu belirtilerek, ölü sayısının "üç ila 11" olarak kaydedildiği bildirildi.

Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir hastane ise kendilerine 25 peşmergenin cesetlerinin getirildiğini açıkladı. Associated Press ajansına konuşan hastanenin acil müdürü Omeid Hama Ali, bu 25 ölüye ek olarak 44 yaralının da tedavi altında olduğunu söyledi.

Kuzey Irak'ta merkezî yönetimin pazartesi sabah saatlerinde başlattığı askeri operasyon çerçevesinde şu ana kadar Bağdat hükümetine bağlı birlikler ile peşmerge kuvvetleri arasında çok ciddi bir çatışma yaşanmadı.

AP,Reuters,AFP/ÇÖ,BK

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