Barzani 'bağımsızlık' müjdesi için doğru günü bekliyor

T24 - Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesut Barzani, bağımsızlık ilan etme konusunda 'Muhakkak bir gün bu müjdeyi vereceğiz. Ama o günün doğru bir gün olması gerekiyor' dedi.

Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak’ın kaosun içerisine girdiğini, bütün siyasi parti ve çevrelerin toplanıp bu sorunu çözmesi gerektiğini belirterek, "Eğer sorun çözülmezse bizde halkımıza döneriz. Halkımız son sözü söyleyecektir" dedi.

Barzani, bağımsızlıklarının ilan edilmesi ile ilgili beklentileri ise, "Biz milletiz, özgür olmak ve özgür yaşamalıyız. Kimsenin zulüm ve baskısını kabul etmeyiz. Müjde içinde şunu söyleyebiliriz. Muhakkak bir gün bu müjdeyi vereceğiz. Ama o günün doğru bir gün olması gerekiyor" diye yanıtladı.

Bütün gözler Erbil'deydi

Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin merkezinde bugün yapılan ve canlı yayın araçları ile bütün dünyaya görüntüleri servis edilen Nevruz kutlamalarında bütün gözler Bölgesel yönetim başkanı Mesut Barzani’nin yapacağı konuşmadaydı. Kürt ulusal marşı kabul edilen ’Ey rakip’in okunması ile başlayan kutlamalarda, Barzani’nin Kürt bölgesinin bağımsızlığını ilan etmesi bekleniyordu. Daha önce bu konu ile ilgili çıkan haberlerde Barzani’nin Nevruz kutlamalarında Irak’tan ayrıldıklarını ve bağımsızlıklarını ilan edecekleri ve konu ile ilgili başta Amerika olmak üzere bir çok Avrupa ülkesini ikna ettikleri iddia edilmişti. Ancak beklenen olmadı, Mesut Barzani yaklaşık 5 saat süren kutlamalarda Nevruz ateşini yaktı, ancak konuşma yapmadı. Barzani’nin Nevruz kutlamasına ilişkin mesajı kutlamaların ilerleyen saatlerinde Kürt sitelerine düştü.

'Birgün müjdeyi vereceğiz'

Mesut Barzani mesajında, başta Kürtler olmak üzere bütün dünyanın Nevruz bayramını kutladığını belirterek, Irak’ta yaşanan kaos ve bölgesel yönetimin buna karşı tutumunu ön plana çıkardı.

Barzani, bütün Kürtlerin, Kürtlük şemsiyesi altında bir araya gelmesi gerektiğini, Irak’ın derin bir kriz ve kaos yaşadığını belirterek, "Artık yeter deme zamanı gelmiştir. Irak bir kaosun içine giriyor. Kargaşadan yararlanmak isteyen bazıları bunu iktidarlarını diktatörlüğe çevirmek istiyor. Bu nedenle bütün Irak’taki parti ve siyasi çevrelerine çağrıda bunuyorum. Acil toplanın. Bu sorunu sorunu çözün. Eğer sorun çözülmezse bizde halkımıza döneriz. Son sözü halkımız kararı verir. Sonra kimse bize söz söylemesin" dedi.

Bağımsızlık ilanı beklentisi

Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık ilanı ile ilgili beklentilere ise mesajında, "Biz milletiz, özgür olmak ve özgür yaşamalıyız. Kimsenin zulüm ve baskısını kabul etmeyiz. Müjde içinde şunu söyleyebiliriz. Muhakkak bir gün bu müjdeyi vereceğiz. Ama o günün doğru bir gün olması gerekiyor" diye yanıtladı. (