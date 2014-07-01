Barzani: Bağımsızlık için birkaç ay içinde referanduma gideceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, önümüzdeki birkaç ay içinde Irak Kürdistanı'n bağımsızlığı için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.

BBC'ye konuşan Barzani, Irak'ın zaten bölünmüş olduğunu söyledi ve Kürtlerin ülkenin içinde bulunduğu krizin siyasi olarak çözümünde rol oynayacağını belirtti. Barzani, bağımıszlığın Kürtlerin doğal bir hakkı olduğunu savundu.

Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda olanlar, bağımsızlığı elde etmenin Kürdistan'ın hakkı olduğunu gösteriyor. Şu andan itibaren, hedefimizin bu olduğunu gizlemeyeceğiz. Irak artık bölünmüş durumdadır. Ülkenin içinde bulunduğu bu trajik durumda kalmamız mı gerekiyor? Bağımsızlık konusuna karar verecek olan ben değilim, halk. Birkaç ay içinde referandum yapacağız."

İsrail Başabkanı Benjamin Netanyahu, hafta sonu yaptığı açıklamalarında Kürtlerin bağımsız olmasını desteklemiş ve bunun IŞİD'in eylemlerine cevap olacak bir kazanım niteliğinde olduğunu söylemişti. BBC ise bununla beraber Türkiye ve ABD dahil uluslararası kamuoyunun Irak'ın olası bir bölünmesine karşı olduğunu aktardı.