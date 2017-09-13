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Deutsche Welle

Barzani: Bağımsızlık için bedel ödemeye hazırız

IKYB Başkanı Mesud Barzani, Irak Meclisi’nin salı günü aldığı karara yanıt verdi ve referandumun planlandığı gibi düzenleneceğini söyledi.

13 Eylül 2017 23:47

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumundan geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Bağdat'taki merkezî Irak Meclisi'nin salı günkü oturumda referandumu tanımayacağını ve Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak için "gerekli tüm önlemleri” alacağını belirten bir karara varması sonrası Kuzey Irak'taki Akre kasabasında konuşan Barzani, bağımsızlık için 100 yıldır mücadele ettiklerini ve bunun için bedeller ödemeye hazır olduklarını söyledi.

IKYB Başkanı, merkezî yönetim dışında Türkiye, Suriye ve İran'ın karşı çıktığı referandumla ilgili olarak, "Eğer birileri Kürt halkının iradesini güç ile kırma girişiminde bulunursa saha önlerinde açıktır; gelip denesinler” şeklinde konuştu.

Irak Meclisi'ndeki oylama sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, referandum gerçekleşirse Kürtlerin 2003'ten beri tüm kazanımlarının "yitirileceği” sözlerine atıfta bulunan Barzani, bu kazanımların kendilerine hediye edilmediğini ve "kendi kanlarıyla” elde ettiklerini kaydetti.

"Tehditlere aldırmayacağız”

Sözlerine devam eden Barzani, Irak Meclisi'ne Kürt milletvekillerinin terkettiği oylamada alınan kararla ilgili olarak, "Dün, siyasi çoğunluk ismi altında, Kürt ulusunun iradesine karşı ve Kürt halkının varlığını reddeder bir şekilde, çoğunluk bize bir karar dayatmaya çalıştı. Irak parlamentosuna, kararlarını gözden geçirme çağrısı yapıyorum, çünkü Kürdistan halkının iradesini kıramayacaksınız” ifadesini kullandı.

Barzani ayrıca "tehditlere” aldırmayacaklarını belirtirken, kimseye karşı savaşmak istemediklerini söyledi, ancak Erbil'in askeri gücünü test etmek isteyenleri uyardı.

IŞİD'le mücadele

IKYB'nin bağımsızlık referandumuna bölge ülkelerinin dışında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok Batı devleti karşı çıkıyor.

Bağımsız bir Kürdistan'ın başta Irak olmak üzere tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını savunmanın yanı sıra, söz konusu devletler bu gelişmenin IŞİD'e karşı mücadeleye zarar vereceğini düşünüyor.

Ancak konuşmasında bu konuya da değinen Barzani, referandumun Iraklı ve Kürt güçlerin IŞİD'e karşı mücadelesini güçlendireceğini kaydetti. IKYB Başkanı, "IŞİD'e karşı savaş zerre kadar etkilenmeyecek. Aynı tavırla işbirliğine devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,DHA/ÇÖ,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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