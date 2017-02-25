Barzani: Bağımsızlık doğal hakkımız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 26-27 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesinde Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Gazetenin, Barzani'nin “Irak’ın üniter devlet olarak günleri sayılı” sözünü başlığa çıkardığı mülakatta Barzani, bağımsızlık konusunda referanduma gitmenin Kürtlerin doğal hakkı olduğunu söyledi.

Barzani, 'Bağdat yönetiminin milletimizin doğal hakkına karşı duracağına inanmıyorum. Bunu yapsa bile bizi engelleyemez. Bağımsızlık referandumu düzenlemek Kürdistan halkına Allah'ın verdiği doğal bir hak" diye konuştu. Barzani, "Bağdat dışında Tahran ve Ankara'nın da bağımsız bir Kürdistan'a karşı olduğunun' hatırlatılması üzerine ise "Bu bizimle Bağdat arasında bir konu. İran ve Türkiye ile bir ilgisi yok. Biz ve Irak aramızda uzlaşabilirsek, Bağdat ile bir anlaşmaya varabilirsek, bunun Türkiye ile hiçbir ilgisi olamaz" ifadesini kullandı.

"Kürtler PKK'ya mesafeli durmalı"

Bölgedeki resmi sınırların artık bir anlamı kalmadığını savunan Barzani, Suriyeli Kürtlerle ilgili soruyu ise, 'nerede yaşarlarsa yaşasınlar Kürtlerin haklarını savundukları, ancak her bölgenin kendi gerçekleri ve dolayısıyla farklı çözümleri bulunduğu' şeklinde yanıtladı. Barzani, "En önemli partneriniz Türkiye, Suriye'deki Kürtler için bağımsızlık fikrini reddediyor' hatırlatması üzerine de "Bu farklı bir konu. Rojava'daki tüm Kürtler PYD'yi desteklemiyor. Başka siyasi parti ve gruplar da var. Türkiye'nin hassasiyeti, Rojava'daki PYD'nin PKK'nın uzantısı işlevi görmesi. Bu nedenle Rojava'daki ve Suriye genelindeki Kürtler için birlikte hareket etmek ve PKK ile arasına mesafe koymak önemli" dedi.

"Demirtaş ve HDP vekilleri serbest bırakılmalı"

Barzani, Türkiye'de barış için HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer partili milletvekillerinin serbest bırakılmasının daha iyi olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorununu çözebilecek tek kişi olduğunu savundu. Erdoğan'ın Kürt sorununun çözümü için geçmişte güçlü bir duruş sergilediğini söyleyen Barzani, "Ancak maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şu an farklı bir ana tablo söz konusu" dedi. Barzani, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürtler üzerinde etkili olduğunu, ancak etkili tek kişi olmadığını da söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani temaslarda bulunmak üzere 26-27 Şubat 2017 tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Barzani, 26 Şubat’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat'ta ise Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde Türkiye’nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler üzerinde durulmasının planlandığı bildirildi.

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DW,dpa/ÇA/BK