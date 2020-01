Barzani: Bağdat ile sorunu diyalog ile çözmek istiyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Bağdat yönetimiyle olan sorunları diyalogla çözmek istedilerini belirtti.

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin Süleymaniye'deki mezarını ziyaret eden Barzani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağdat ile sorunları her zaman diyalog yoluyla çözmek istediklerini" ifade etti. Barzani, bölgedeki sorunların çözülmesi için IKBY'nin birliğini korumaya yönelik her türlü çabayı sarf edeceklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı ayrıca, Talabani'ye yönelik taziyelerin IKBY'deki siyasi tarafların yakınlaşmasına vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.