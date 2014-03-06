Barzani: Bağdat hiç beklemediği bir yanıt alacak

Irak’taki Federal Kürdistan yönetiminin Başkanı Mesut Barzani, Bağdat hükümetiyle yaşanan petrol ve bütçe krizine ilişkin, "Kimseyi tehdit etmek istemiyoruz. Ancak Bağdat hükümeti, aynı tavrını sürdürecek olursa hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Barzani, Irak'ın Suudi Arabistan sınırında kemikleri bulunan 93 Enfal mağduru için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, isim vermeden Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'yi eleştirerek, "Bir kişi başbakansa ve aynı zamanda silahlı güçlerin de komutanıysa dürüst olmak zorundadır. Irak'ta demokrasi , federalizm ve birlikte yaşam geriye doğru gidiyor. Birlikte yaşamak için hiçbir gerekçe kalmamıştır" diye konuştu.

Kürdistan'daki memur maaşlarının, Bağdat hükümetince kesilmesi için "Bu, ne petrol ne de bütçe meselesidir" diyen Barzani, şöyle devam etti:

“Belki bundan daha büyüktür. Mesele Kürtlerin onurunun kırılmasıdır. Onlar istiyor ki biz sürekli geri planda duralım. Kendi irademiz ve isteğimizle hiçbir şey yapmayalım. Kaderimiz üstüne onlar söz sahibi olmak istiyor. Kürdistan'ı bir vilayetleri olarak görüyor ve o şekilde müdahale etmek istiyorlar. Kürdistan halkının verdiği onca kurbandan sonra kendi iradesini başkalarına vereceğini mi zannediyorlar."

Barzani, "Kimseyi tehdit etmek istemiyoruz. Ancak Bağdat hükümeti, aynı tavrını sürdürecek olursa hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kalacaktır" ifadesini kullandı.

Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığındaki heyetin, Bağdat'a giderek görüşmeler yapmasına rağmen Kürdistan halkının maaşlarının kesildiğini aktaran Mesut Barzani, "Kürdistan heyeti, artık bu konuda Bağdat ile müzakere etmeyecektir. Kürdistan halkı, hiçbir zaman baskı ve zorbalık altında yaşamayı kabul etmez. Biz Irak'ın ortak bir şekilde yönetilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

93 Enfal mağdurunun kemikleri bulundu

Baas rejimi döneminde 1983 yılında Kürtleri hedef alan operasyonlarda hayatını kaybeden 93 kişiye ait toplu bir mezar bulundu. Irak'ın, Suudi Arabistan sınırında bulunan toplu mezardan çıkarılan cesetler, özel bir uçakla Erbil Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Cesetler, havalimanında düzenlenen törenin ardından konvoyla Barzan'daki Enfal Mezarlığı'na gönderildi. Öldürülenlerin Barzani aşiretine mensup oldukları ifade edildi.