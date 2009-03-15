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Dünya

Barzani: Artık Türkiye'den korkmuyoruz

Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 'Türkiye ile ilişkiler son dönemde çok tahmin edici' dedi

15 Mart 2009 02:00

Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye ile ilişkilerin son dönemde gösterdiği ilerleme çok tahmin edici olduğunu belirtti.

Barzani, “Artık Türkiye’den kaynaklanabilecek bir askeri tehditten korkmuyor musunuz?” sorusuna “Hayır, hayır. İlişkilerdeki gelişmeler, durumun iyi olduğunu gösteriyor" karşılığını verdi.

Mesut Barzani, Al Awsat gazetesi ile yaptığı söyleşide Türkiye ile ilişkilerin son dönemde iyileştiğini belirterek, “Türkiye ile toplantılar oluyor. Türkler iyi bir anlayış gösteriyor ve komşu Türkiye ile ticari işbirliğimizde geniş bir ufuk görebiliyorum” dedi.

Halen Kürt bölgesinde 500’den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Barzani, “Türkiye ile ilişkilerdeki ilerlemeyi çok tahmin edici bulduğumuz söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Mesut Barzani, gazetenin “Artık Türkiye’den kaynaklanabilecek bir askeri tehditden korkmuyor musunuz?” sorusuna “Hayır, hayır. İlişkilerdeki gelişmeler, durumun iyi olduğunu gösteriyor” (ANKA)

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