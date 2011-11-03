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Barzani arabulucuk önerecek

PKK’nın etkisizleştirilmesine yönelik İran ve Irak’la üst düzeyde sürdürülen görüşmelerde kritik temaslar bugün başlayacak

03 Kasım 2011 02:00



 T24-  Terör örgütü PKK’nın kontrol altına alınması ve etkisizleştirilmesine yönelik İran ve Irak’la üst düzeyde sürdürülen görüşmelerde en kritik temaslar bugün başlayacak



Milliyet'in haberine göre, Türkiye’ye bugün gelecek Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile PKK’ya karşı atılacak adımların yanı sıra Irak’taki durum ve Suriye’ye yönelik işbirliği konuları ele alınacak.
 

Barzani, görüşmede PKK ile  kesilen müzakerelerin başlaması için istenmesi halinde arabulucu rolü üstlenebileceğini, bunun için kara ve hava harekatının durmasının şart olduğunu belirtecek. Barzani’nin, operasyonların durması halinde PKK saldırılarının kesilmesi yönünde güvence vereceği de iddia ediliyor.


Çözüm için terörist Öcalan’la görüşülmesini de isteyecek olan Barzani’nin, silah bırakma karşılığında örgütün isteklerini de hükümete aktaracağı belirtiliyor.








 

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