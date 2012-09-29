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Barzani AKP kongresi için Ankara'da

AKP'nin 30 Eylül'deki 4. Olağan Büyük Kongresi'ne Barzani'nin yanısıra 100'e yakın devlet adamı ve siyasetçinin katılması bekleniyor

29 Eylül 2012 21:03

Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve diğer ilgililer karşıladı. Havalimanı'ndan kalacağı otele geçen Barzani, yarın AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

30 Eylül tarihinde yapılacak kongreye, Barzani'nin yanı sıra aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de aralarında bulunduğu, yurt dışından 100'e yakın devlet adamı ve siyasetçinin katılması bekleniyor.

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