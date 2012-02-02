-Barzani ailesinden 'Muhammed Kerim' açıklaması ERBİL (A.A) - 01.02.2012 - Mustafa Kerim - Kuzey Irak Yerel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ailesi, bir süre önce Türkiye'deki bazı basın kuruluşlarında ismi geçen Muhammed Kerim adlı şahısla ailenin bir ilişkisinin olmadığını açıkladı. İKB başkanlık bürosundan yapılan açıklamada, altı ay önce magazin haberlerinde çıkan Muhammed Kerim adlı şahsın Barzani ile ilişkinlendirildiği oysa bu haberlerin asılsız olduğu ve Barzani ailesinden bu isimde bir şahsın İstabul'da yaşamadığı belirtildi. Magazin haberlerine konu olan şahsın ailenin bir ferdi olmadığı belirtilen açıklamada, Barzani ailesinin magazin haberlerine adının karıştırılmasının aileye büyük üzüntü verdiği kaydedildi.