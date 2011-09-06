-Barzani ABD'ye "gitmeyin" dedi SÜLEYMANİYE (A.A) - 06.09.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, ABD güçlerine çağrı yaparak, Irak'tan ayrılmamalarını istedi. Barzani, televizyondan yayınlanan konuşmasında, Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılması durumunda mezhep çatışmalarının yeniden alevlenebileceğini iddia etti. Barzani, Irak hükümetinden ABD ile bir anlaşma imzalayarak, Amerikan ordusunu ülkede tutmasını talep etti. Barzani'nin, Amerikan güçlerinin Irak'ta kalması konusundaki isteği biliniyordu, ancak bugün bunu ilk kez açıkça dile getirdi. ABD güçlerinin 31 Aralık 2011 tarihine kadar Irak'tan çekilmesi gerekiyor, fakat Iraklı ve ABD'li yetkililer, Irak'ın kendini koruması için yardım gerektiğini dile getiriyorlar.