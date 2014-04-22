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Barzani: ABD'nin PKK'ya operasyon yapmasına izin vermedim

Mesut Barzani, 2006'da Amerika'nın PKK'ya yönelik operasyon girişiminde bulunduğunu ancak kendisinin buna engel olduğunu açıkladı

22 Nisan 2014 15:03

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 2006'da ABD'nin, PKK'ya karşı bir operasyon yapmak istediğini ancak kendisinin buna izin vermediğini açıkladı. Barzani, PKK'nın kendilerinin bu tavrını gözardı ettiğini söyledi.

Rudaw internet sitesinde yer alan habere göre, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri ve Irak Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani, Erbil’de partisinin yöneticileri ile bir araya geldi. Barzani, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler’in yaşadığı ‘Rojava’ olarak bilinen bölgenin sınırındaki gelişmeler, Irak genel seçimleri ve Irak Kürt bölgesi yönetimine Rojava üzerinden PKK’nın yaptığı eleştiriler ile ilgili konuştu.

Barzani toplantıda ayrıca, 2006’da dönemin ABD Başkanı George W. Bush hükümetinde görevli üst düzey ABD bir yetkiliyle ilgili de konuştu. Barzani, yetkilinin, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nin haberi olmadan PKK’ya karşı operasyon düzenlemek istediklerini kendisine ilettiğini ancak bunu kabul etmediklerini belirtip “PKK her konuda bizi eleştiriyor ama bunu gözardı ediyor” dedi.

Barzani, Rojava sınırında kazdıkları hendekler ile ilgili eleştirileri de yanıtladı. Bu hendeklerin bölgesel Kürt yönetiminin güvenliğini sağlamak için kazıldığını belirten Barzani, Rojava ile ilgili yasal sınırın açık olduğunu ve gidiş gelişlerin devam ettiğini belirtti.

Barzani, geçen yıl yapılması planlanan ancak sürekli ertelenen Kürt Ulusal Kongresi hakkında da açıklamalar yaptı. Barzani, PKK’nın Kongre delege sayısının yarısını istediğini belirtip “Kongrenin iki başkanının olmasını istediler. Bunu kabul etmemiz söz konusu değildir. Kendi yaklaşımlarını üzerimize dayatmalarını kabul etmemiz söz konusu değildir. Eğer bu tavırları olmasaydı geçen yıl bu Kongre’yi yapacaktık” diye konuştu.
 

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